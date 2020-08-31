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【全民檢測】協助計劃醫生指採樣需時4至5分鐘　醫科生主要處理樣本為主

社會 11:17 2020/08/31

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林哲玄指，人採樣過程約需4至5分鐘，又指場地亦不屬高風險。（資料圖片）

政府明日（9月1日）開展全民自願參與的普及社區檢測，早前多個醫護團體包括醫專及香港護理學院等推出工作坊，教授採樣人員採樣方式。有份擔任導師的「醫護誠信同行」發言人、外科醫生林哲玄指，工作坊共有2,000多人參與，而每人採樣過程約需4至5分鐘，又指場地亦不屬高風險。

林哲玄今早（31日）在一個電台節目表示，工作坊主要介紹整個採樣的流程、場地設計、感染控制原則、採樣方法及保護衣穿著及卸除方法等，大約共有2,000多人參與上堂。他說有不少牙醫、護士參加，對取樣方法相當有經驗，僅有少數屬無臨床經驗的醫學生，而現場亦曾除下口罩互相練習。

他又指，屆時開始工作為市民採樣檢測，會有一隊18人包括1名組長、7名副組長及10名組員負責10張枱，除非臨床經驗較淺的醫科生等組員已有信心及經驗，否則採樣工作由臨床經驗較豐富的醫護人員負責。他又引述政府文件指出，醫科生等組員主要處理樣本為主。

林哲玄說，整個採樣程序包括向市民解釋、採樣、將樣本入瓶、醫護人員換手套等，料過程需時約4至5分鐘。他又說，進入檢測中心的要是無徵狀人士，認為在中心內的風險不比在社區高，形容「出街都有機會遇到受感染的人」。

他又強調，中心內真正除下口罩的時間只有1至2分鐘，若有人在採樣時打噴嚏或嘔吐，會即時清潔消毒，採樣人員的保護衣及面罩有明顯污染會更換，每次採樣後會更換即棄手套，市民完成採樣後亦要用酒精搓手液清潔。他說，所有檢測場地符合機電工程署要求，每小時換氣6次，已經做足防感染措施，市民不需要太擔心。

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記者：陳子謙

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