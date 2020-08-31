【散裝M巾】淘寶散裝衛生巾2毫一片疑衛生欠佳　婦產科醫生：嚴重可致不育

▲ 淘寶散裝衛生巾2毫一片疑衛生欠佳，婦產科醫生指出嚴重可致不育。

網購平台淘寶近日有部分網店售賣散裝衞生巾，當中有商家以約22元人民幣（下同，約25港元）出售100片衞生巾，包運費，平均一片2毫子。惟外包裝沒有說明標籤，網民質疑是「三無產品」，衞生安全成疑。

綜合内地媒體報道，有網民上周五（28日）在微博圖文並茂發帖稱，

關於衞生巾，我也是之前偶然看到才知道原來網上還有賣散裝的。

▲ 淘寶有網店售賣散裝衞生巾。（網上圖片）

該名網民並附上一家售賣散裝衞生巾的網店頁面截圖，可見「衞生巾少女專用學生姨媽巾100片包郵散裝245mm售價21.99元」。大部份貨品都沒有包裝袋及無產品說明。

有網民在其中一間有售散裝衞生巾的留言區質疑：「這麼便宜的三無產品也敢用？用在私處的也敢亂買？」

網店則回覆，「我們有自己的牌子，有工廠消毒證明，有工廠生產許可證，有檢測報告」，並附上一張「消毒產品企業衞生許可證」，顯示散裝衞生巾由泉州市祥禾衞生用品有限公司生產。

TOPick記者於淘寶網站搜尋，發現不少店鋪有售「散裝衛生巾」。

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惟事件不斷發酵後，祥禾衛生用品有限公司發微博稱，「散裝衞生巾」產品並不屬於該公司，並指證件屬盜用。「本公司有自己的旗艦店，並未給其他店鋪任何授權。」

報道指，在多個電商平台上以「散裝衞生巾」為關鍵詞檢索發現，多名商家在售賣散裝衛生巾，售價8至44元不等。產品介紹中，大部分散裝衞生巾僅用塑料袋簡單包裝，且包裝上無生產訊息。

本港婦產科醫生：嚴重可致不育

婦產科專科醫生方秀儀接受TOPick查詢時表示，假如衛生巾不乾淨或受污染，女性用後可能會有皮膚敏感、皮膚感染，甚至陰道感染，病徵包括外陰皮膚痕癢、紅腫、異常陰道分泌物等。最嚴重可引致陰道炎、盆腔炎，甚至引致不育。

她又指衛生巾會過期，由於衛生巾是使用高溫消毒的方法達到無菌，一次性消毒滅菌的有效期畢竟有限，如果衛生巾貯藏過久，即使不拆封也會變質、污染。她提醒：

衛生巾一定要在有效期內使用，過期的衛生巾容易滋生細菌。如果女性使用過期衛生巾的話，很容易導致陰道炎等婦科疾病，從而破壞女性陰道的健康。

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責任編輯：黃存新、沈佩珊