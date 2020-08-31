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【寄生蟲】男子寄生蟲存腦內17年半身麻痺　醫生：避免生食肉類

食用安全 11:43 2020/08/31

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內地一名23歲男子腦內存有曼氏裂頭絛蟲。

生食肉類後果可以很嚴重。內地一名23歲男子自6歲起有手腳麻痺、嘔吐、頭暈等症狀，一直未有求醫，到近年症狀愈加嚴重，右半身麻痹才求醫。檢查後發現，男子腦內存有一條12cm的曼氏裂頭絛蟲，經手術後順利取出寄生蟲。醫生表示，這種寄生蟲多寄存在蛇和青蛙上，建議市民避免生食肉類。

綜合內地媒體報道，江西一名男子6歲開始手腳麻痺，間中會頭暈嘔吐，由於的父母也有肢體不便情形，男子原以為自己是遺傳，從未去求醫。直到近年，他右半身徹底失去知覺，求診後進行電腦掃描，確診他的腦內有一條曼氏裂頭絛蟲，長達12cm，需要進行手術取出。

報道指，寄生蟲或已寄存在男子腦內17年，估計男子是進食生肉或受污染的水，繼而導致寄生蟲寄存腦中，而經手術後已順利取出蟲子，術後狀況理想。

南昌大學第一附屬醫院醫生徐春華指，曼氏裂頭絛蟲主要會在青蛙、蟲的體內寄生，當體被曼氏裂頭絛蟲入侵，可造成水腫、抽搐、嚴重發炎反應。蟲子會侵蝕大腦，破壞大腦功能，引起人體功能障礙，如手腳無力痲痺、智力下降等情形，因此呼籲市民食用肉類時應徹底煮熟，慎防寄生蟲入侵，相關新聞亦被《每日郵報》報道。

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責任編輯：羅嘉欣

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