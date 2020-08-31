知專男生指港鐵站見過陳彥霖　陳神情恍惚狀似尋人  

▲ 知專畢業生陳家俊作供指，曾於港鐵站見過陳彥霖，當時陳彥霖神情恍惚。（陳國峰攝）

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月浮屍於油塘對開海面，死因研訊今（31日）續。知專學院畢業男生供稱，死者失蹤當晚，他曾在調景嶺港鐵站內看到死者沒有穿著鞋子，他指死者當時四處張望，精神恍惚，狀似尋找他人，神情正常。男生指因為不信任警方，因此一直未有向警方提供資料。

的士司機供稱曾載陳彥霖於海邊數百呎下車 警員指陳最後現身調景嶺

死因研訊主任今表示上周五（28日）收到立會法議員林卓廷辦事處的電郵，指有市民向他求助，稱曾於去年9月19日見過死者。死因研訊今遂傳召該名市民作供，於專設計學院畢業的男生陳家俊供稱，去年9月19日晚上約7時10分，當時校內講座剛結束，他打算乘搭港鐵離開，而他在調景嶺港鐵站內的鴻福堂，看見一名沒有穿鞋的女子。

陳續供稱，當時該名女子一直四處張望，精神恍惚，狀似在尋找他人，神情正常。陳指和該名女子均向港鐵站內行走，直到售票處位置，他越過了該女子，並進入閘機及走下扶手電梯，而該女子則停在閘機外，並繼續四處張望。陳指他事後看過學校方面發佈的閉路電視片段，認為該女子正是死者陳彥霖。

陳彥霖死因研訊續 閉路電視片段顯示陳曾赤腳在校園內徘徊

陳指於去年10月曾匿名接受訪問，但其後因不信任警方及擔心人身安全，故一直考慮應否實名向警方提供資料，直到近日才考慮透過議員協助，要求到死因研訊庭出庭作證。陳又指延至近日才展開死因研訊，認為是較遲及缺乏透明度。死因裁判官則回應指，本宗研訊已屬較早展開，惟索取醫學報告及證人口供等需時。

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記者：王仁昌