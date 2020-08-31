【食用安全】23%辦公椅偷工減料質量不合格　甲醛超標嚴重可發生爆炸被彈飛

▲ 央視檢測23%辦公椅偷工減料質量不合格。

辦公椅不論在辦公室還是家居都是日常必備用品，但中國市場監管總局進行的檢測就發現，有23.3%辦公椅的質量不合格，包括偷工減料致斷裂、甲醛超標，甚至可發生爆炸。

據央視報道，市場監管總局抽查了90間企業生產的90批次辦公椅，發現有21批次的產品不合格，涉及腳輪往復磨損、甲醛釋放量、阻燃性、安全性等問題，其中以轉椅的質量問題較多，佔17批次。

劣質辦公轉椅可致爆炸

辦公轉椅是由椅背、椅座、扶手、升降裝置、轉軸和腳輪等多個部分組成，其中氣壓式轉椅採用氣壓棒實現升降功能。

不過，市面上氣壓棒的質量參差不齊，據了解好的氣壓棒成本最高達40元人民幣左右，便宜的幾元就買到。如使用劣質氣壓棒，氣壓棒有機會管壁過薄、惰性氣體不純，甚至使用壓縮空氣冒充惰性氣體，這些都有機會引起轉椅爆炸。

個別企業為降低成本，在關鍵零件上偷工減料。

國家家具及室內環境質檢中心家具檢驗室主任常進表示，氣壓棒爆炸有機會是惰性氣體密度不夠、管壁過薄或因老化產生開裂。另外，使用時反復頻繁升降可造成溫度過高，亦會導致爆炸。一旦發生意外，對人體的傷害都是不可逆的。

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如要防止被轉椅爆炸炸傷，最有效的方法是在氣壓棒和轉椅座墊間，加裝一定厚度的防爆鋼板。

除了爆炸，檢測人員又指部份辦公椅的底座在檢測中出現斷裂，商家為節約成本，使用強度較差的「五星腳」，導致體重稍高的人，日常使用時可發生斷裂，令使用者摔傷。

甲醛超標

檢測又發現部份辦公椅甲醛超標，辦公椅面料、填充物及人造板，都有可能釋出甲醛。長期接觸易誘發慢性呼吸道疾病，甚至致癌。

如生產商用便宜的劣質面料或人造板，甲醛釋放量本身就很高，造成整張辦公椅的甲醛釋放量高。

阻燃性不合格

11批次的辦公椅都檢出阻燃性不合格，而且這11張都屬於公共場所用辦公椅。如辦公椅阻燃性能不合格，發生火災時不但無法阻止火勢蔓延，反而會助長火焰燃燒，造成更嚴重的人命傷亡。

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責任編輯：羅嘉欣