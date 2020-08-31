【救救肌膚】居家抗疫恩物拯救口罩肌　ETUDE HOUSE推皇牌面膜16款不同功效

新冠肺炎疫情持續，大家外出必須要戴口罩。長期帶住口罩會令肌膚吃不消，肌膚問題隨之而來，ETUDE為大家帶來兩大居家抗疫恩物 - 回購率No.1面膜及皇牌Moistfull Collagen系列，拯救各種問題肌膚，並於9月份推出抗疫優惠，邀請大家一齊參與1 Day 1 Mask Challenge，分享連續7天每天使用1次ETUDE片裝面膜的用後感，贏取豐富禮品，千萬不要錯過！

ETUDE HOUSE為你帶來4大暢銷面膜，回購率No.1的0.2mm Therapy Air Mask超薄保濕面膜、兩款皇牌乾燥救星 -- Moistfull Collagen系列的膠原清爽保濕面膜以及膠原深層保濕面膜，還有專為敏感肌膚而設的SoonJung紓敏保濕面膜，16款不同功效，10分鐘居家Facial，天天敷出水嫩肌！

0.2mm Therapy Air Mask超薄保濕面膜 $10/片

皇牌 0.2mm Therapy Air Mask超薄保濕面膜，13款不同成份及功效的精華面膜，細心呵護不同的肌膚需要

為肌膚提供保濕鎖水、緊緻彈力、美白提亮以及紓緩鎮靜4大功效，按每天不同需要自由配搭，性價比超高，每天敷都沒有負擔。

3種精華質地，天天敷出水嫩肌：水漾精華：輕盈水潤，肌膚迅速吸收；水凝精華：滲入肌底，強效保濕；乳液精華：豐富營養，全面滋養

13款功效，Mix & Match最適合自己的口罩肌拯救療程​

​​​​​​保濕鎖水

麥蘆卡蜂蜜：深層滋養

透明質酸：水潤保濕

綠茶：保濕紓緩

大馬士革玫瑰：清新保濕

彈力緊緻

蝸牛：柔滑彈力

膠原蛋白 ：緊實彈力

紓緩保濕

蘆薈：保濕鎮靜

茶樹：清爽鎮靜

積雪草：滋養紓緩

美白透亮

珍珠：光采亮白

檸檬：保濕亮白

櫻花：彈潤煥顏

白花：保濕透亮

皇牌Moistfull Collagen膠原清爽保濕面膜 $25/片

蘊含超級膠原蛋白™水，瞬間注入水分至肌膚底層，為肌膚帶來水嫩緊緻效果

全新添加魯冰花成分，加強肌膚防禦力，維持肌膚水分同時讓肌膚更添彈力

充滿透明水凝精華，清爽保濕

無過敏原配方，散發陣陣玫瑰淡香，舒緩身心

皇牌Moistfull Collagen膠原深層保濕面膜 $25/片

蘊含超級膠原蛋白™水，為肌膚作深層保濕，急救紓緩乾燥肌膚

超柔軟5層面膜材質，完美緊貼肌膚，將豐富乳液精華傳遞至肌膚底層

乳白色乳液精華質感，滋養保濕

無刺激性配方，適合敏感性肌膚

SoonJung紓敏保濕面膜 $25/片

因疫情而造成的壓力，以及長期戴口罩都會令肌膚變得敏感不適，SoonJung紓敏保濕面膜就是你的救星

天然成分為肌膚帶來全方位的溫和保濕效果，紓緩敏感泛紅，輕鬆擺脫甩皮痕癢等狀況

蘊含Panthensoside，舒緩受到內外壓力的肌膚，維持肌膚水分，溫柔呵護疲憊肌膚

不添加9種肌膚刺激成分，通過多項韓國過敏測試，適合敏感肌膚使用

長效24小時水潤肌 皇牌Moistfull Collagen 水潤膠原保濕系列

當大家戴上口罩時，面部皮膚會長期處於較高的溫度，造成缺水出油等問題。因此保濕更不可以馬虎了事！升級版Moistfull Collagen蘊含豐富的水潤超級膠原蛋白Super Collagen專利成分以及全新白羽扇豆精華，粒子強效細緻，更快滲透深層肌膚，改善肌膚乾燥缺水、缺乏彈性問題，令肌膚瞬即回復柔軟嫩滑，全面提升水潤感

Moistfull Collagen First Essence 肌底保濕精華液 $155

近年護膚新寵兒 First Essence，蘊含豐富的水潤超級膠原蛋白Super Collagen專利成分以及全新白羽扇豆精華，修護肌膚，為肌膚注入水分，質感輕 盈無負擔

在使用爽膚水前使用 第一導入精華，能大大提升其後護膚品的功效

Moistfull Collagen Facial Toner 保濕爽膚水 $135

質感潤而不膩的爽膚水，潔膚後使用可為肌膚深層補充水份，使隨後使用的產品更易於吸收，保持最佳肌膚狀態，秒速實現水嫩彈肌

像塗抹精華液一般能持續維持水嫩肌膚的保濕護膚水

Moistfull Collagen Emulsion 保濕乳液 $135

輕盈水感乳液，膠原蛋白成分增加，能有效補給予肌膚滿滿的滋潤養分，使肌膚柔軟嫩滑，同時維持長效水潤彈力

不黏膩的長效保濕乳液

Moistfull Collagen Essence 保濕精華 $185

皇牌膠原蛋白深層保濕精華，含有超級膠原蛋白精華Super Collagen TM Water及白羽扇豆精華，提供極致保濕力

Water及白羽扇豆精華，提供極致保濕力 為肌膚補充大量水分，同時幫助肌膚快速吸收的精華

Moistfull Collagen Cream保濕面霜 $180

ETUDE HOUSE 的暢銷皇牌保濕面霜，升級版加入更多的超級膠原蛋白成分，讓肌膚含水量秒速飆升，還原像嬰兒般的幼嫩彈性肌膚，質感清爽

臨床實驗證明，能為肌膚保濕長達24小時之多，CP值超高

Moistfull Collagen Deep Cream深層保濕面霜 $180

在肌膚上形成水膜，讓肌膚持續鎖水、保持彈性，含有豐富水解膠原成分的彈力保濕乳霜

蘊含增量超級膠原蛋白成分、白色羽扇豆成分及澳洲堅果籽油，為皮膚作深層滋養修護，改善肌膚乾燥，減退面部紋理

Moistfull Collagen Eye Cream 保濕眼霜 $165

水份滋養眼霜，提升眼部肌膚彈性，集中擊退眼週乾紋，細紋及黑眼圈，打造明亮動人眼眸

Moistfull Collagen Cleansing Foam保濕洗面膏 $85

如乳霜般的細緻綿密泡沫，輕柔呵護肌膚，潔淨肌膚同時補充水份

Moistfull Collagen Facial Mist保濕噴霧 $138

特別設計噴咀，極細緻噴霧可瞬間為肌膚提供飽滿水份

於妝前或補妝時使用可使底妝更貼服持久，粉底不再沾滿口罩！

9月份限時抗疫優惠

1 Day 1 Mask Challenge

於九月份內，在Instagram以公開帖子形式 分享連續7天 每天使用1次ETUDE片裝面膜的用後感，並加上Hashtag #1Day1MaskChallengeETUDEHK #1Day1MaskChallenge #mymaskdaily #ETUDEHongKong，即可獲贈$50網店現金券及於門店免費換領超薄保濕面膜5片*。

最有創意的5個分享更可獲贈$100網店現金券及於門店免費換領Moistfull Collagen保濕面膜5片*。

*最少包括100字及1張自行拍攝的照片。禮品換領方式將於10月內以IG inbox形式發出，如沒有正確輸入指定Hashtag，將失去參加資格。

入秋護膚精選禮遇 ( 門市及網店同步)

購買任何護膚及潔面產品2件即享85折

*不可與其他優惠同時使用。片裝面膜除外。

責任編輯：陳珈希