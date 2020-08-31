【反黑路人甲】陳志健演晨爺兒子獲姜大衛提點　Otto跟林敬剛對打手臂全瘀

▲ 陳志健（左）今次跟姜大衛、徐榮、賴賴慰玲等對手戲很多。

陳志健（Otto）有份參演人氣劇電視劇《反黑路人甲》，Otto在劇中演黑幫大佬晨爺（姜大衛飾）兒子鐵頭，為人單純常被騙，傾慕水姐（蔣嘉旻飾），但奈何對方一直只是利用自己。

Otto講到在《反黑路人甲》難忘場面，特別提到剛播出和林敬剛一場：「為突出自己癲喪，所以講我打林敬剛前，先一下毆落自己手打斷木棍，但道具木棍毆咗四次都不斷，隻手毆到紅了，拍攝後需即時拔罐以舒緩瘀血。」

動作戲小傷在所難免，特別是《反貪路人甲》題材搞笑輕鬆，對手又經常合作，所以Otto拍攝時特別開心：「記得有場打麻雀戲，同徐榮都不懂，要John哥（姜大衛）即場教授，由搭牌到食糊，哈哈。」

▲ Otta跟林敬剛一場對打很難忘。

拍攝時John哥又教Otto掌握拍攝的節奏，連對打時應注意的地方也特別提點。而今周劇情，鐵頭將力追水姐，為搏紅顏一笑，唱歌跪地除衫露點在所不惜，非常搞笑。

另外，因工作要香港內地兩邊走的Otto，在7、8月起穿梭兩地同時又不停經歷隔離14日，上月去了莫干山拍一個叫《宿里的民宿》，感覺像世外桃源，早晚有不一樣的感覺，Otto第一次到田園摘粟米，辣椒、也看了瑩火蟲。

▲ 劇中傾慕水姐（蔣嘉旻）。

隨後回港隔離14日後出關，工作數天後又飛了深圳隔離再飛上海，Otto說：「7、8月合共有62日，當中28日都是隔離生活，每日都是在酒店運動煲劇、和太太Face time，生活突然變得好規律。」