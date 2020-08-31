【開心速遞】《愛回家》第984至985集劇情預告　佐治安仔瞞心如開成暑期功課速成班出事【有片】

▲ 《愛．回家之開心速遞》

今晚（8月31日）《愛．回家之開心速遞》劇情講，George、城安等瞞心如，在天才聯盟補習社開速成班幫學生們做暑期功課搵快錢，可是卻出意外。至於明晚（9月1日）《愛．回家之開心速遞》，潮偉等人在農曆七月十四晚上在片場開工，卻遇靈異事件。

第984集（31/8）

暑假快將結束，天才聯盟補習社的「暑期作業指導班」流失大量學生。

George決定另謀出路，開速成班幫學生們做暑期功課，着城安、凌凌與Candy瞞着心如進行這事，並找書蟲等師弟來兼職。

速成班甚受家長們的歡迎，瑞輝亦找城安等幫飛立做功課。

城安、凌凌等人連夜趕工，為了學生們的功課而疲於奔命，終在暑假結束前一天完成所有作業，詎料此時竟出了意外……

心如得悉一切，唯有帶領George、城安等一起設法補救……

第985集（1/9）

農曆七月十四晚上，潮偉、尚善、樹根、池富與城安、凌凌、力王拍攝《金剛門傳》三師弟設靈的戲份。

片場突然停電，副導演到來稱已通知技工，要半小時後才可來維修。

力王提起是夜鬼門關大開，潮偉揚言並不信鬼，凌凌遂述說爺爺聽聞的見鬼經歷。

池富拾起潮偉準備給演員的利是，樹根勸池富不要隨便拾地上的利是，又道出一個駭人的聽聞……

潮偉等人及後與前來探班的曹總聊天，大家不知不覺間睡着。

各人一覺醒來，發現竟置身片場之外……