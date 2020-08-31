【第5號癌症殺手】女子眼白呈淡黃色體重跌22磅確診患胰臟癌　醫生：出現黃疸上腹疼痛是症狀

▲ 出現黃疸、上腹疼痛是、體重下降是胰臟癌常見症狀。

身體出現黃疸要小心！台灣有外科醫生近日一宗分享病例，一名60多歲女子眼白呈淡黃色，而且半年內體重跌了10公斤（約22磅），經檢查後證實患胰臟癌一期。但醫生指出，多數患者確診時往往是第二期之後，籲大眾提高警覺，留意4大症狀：出現黃疸、腹瀉、上腹持續疼痛、體重下降，以及早治療。

台灣外科醫生陳榮堅在當地節目《醫師好辣》中表示，該名女子體重約70多公斤，有點肥胖，她本來為自己半年內下跌10公斤而高興，以為體重受控。家人發現她雖然瘦了，但氣色不太好，讓她去做全身檢查。醫生發現她「眼白有一點點淡黃色」，建議作進一步檢查，結果發現在胰臟頭部發現一個2.5厘米大的腫瘤，加上出現體重急跌症狀，需做手術。

陳榮堅解釋，若要做切片檢查去判斷腫瘤是良性或惡性，胃癌及大腸癌可切一塊腫瘤化驗，確認是癌症後才做手術。不同的是，但胰臟癌切片檢查，須穿破腸子或穿破胃部，才到胰臟並做切片檢查。這名患者的腫瘤長在胰臟頭部，若要做手術，要一次過切除胃部遠端、十二指腸、胰臟頭、膽管、膽囊，切除後再重新接駁。由於腫瘤化驗後，有機會是良性，故往往令患者掙扎是否要開刀做切片檢查。

經化驗後，證實該名女子患胰臟癌一期，能及早治療，她也可選擇是否接受電療和化療；跟進2年多，目前情況不錯。不過醫生指出，大多數患者確診時往往是第二期之後，提醒大眾要留意胰臟癌4大症狀：出現黃疸、腹瀉、上腹疼痛、體重下降。

胰臟癌位置隱蔽 初期病徵不明顯

根據本港醫管局的資料，胰臟是位於腹腔深處的腺體，位置在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。

胰臟藏在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症。在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使是每年定期接受身體檢查的患者，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌。不少患者到癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。

胰臟癌徵狀

醫管局列出以下6個常見徵狀：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛, 並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

胰臟癌發病前的身體變化

台灣肝膽胃腸科醫生錢政弘接受台媒《早安健康》訪問時也表示，發病前患者身體或出現以下變化：

第1階段 ( 胰臟癌診斷前30至18個月)：高血糖會先出現，漸漸上升；體溫也較高，此時身體組織還看不出有甚麼變化。

第2階段( 胰臟癌診斷前18至6個月)：血糖會繼續上升，血脂肪（總膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油酯）慢慢下降；體重和皮下脂肪會漸漸減少；體重沒變化。

第3階段( 胰臟癌診斷前6至0個月)：明顯消瘦，體重下降；大多數患者有高血糖；血脂肪、皮下脂肪、內臟脂肪和肌肉量均會減少。

經常進食高糖食物，有機會增加患胰臟癌及脂肪肝風險，點擊圖片了解詳情：

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胰臟癌高風險因素

醫管局指出，大部份胰臟癌患者為65歲以上人士，其他高風險因素包括：

種族：黑人的風險較高

性別：男性比女性有更高風險

抽煙：吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

糖代謝異常：糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

超重：超重的人有較大風險

飲食：長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

化學品：長期接觸殺蟲劑後、石油或染料

感染幽門螺旋桿菌：患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍

遺傳性胰臟炎：遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

慢性胰臟炎：常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

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責任編輯：羅嘉欣