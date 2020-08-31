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【家電去黃】舊電器機身發黃好礙眼　網民淘寶$45清潔神器一招「美白」變新

親子 12:40 2020/08/31

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

電器機身發黃，有女網民教淘寶一支清潔神器解決問題。

電器用久了，機身容易發黃，看來既舊且影響外觀，令一眾主婦媽媽頭痛。有女網民於社交媒體教淘寶一支清潔神器，一招就解決問題，冷氣機經「美白」後如新機一樣，網民大讚神奇。

該名女網民Kary Yau上周二（25日）於facebook群組「淘寶開心share」，以「美白的重要性」為題，分享如何將家中的冷氣機機身去黃，並附上冷氣機清潔前後的照片，可見對比很大。她寫道︰

牆色唔同係因為一個裝修前一個後，換晒電掣面先再搞，冷氣機我哋用舊機。

冷氣機去黃前後對比很大。（相片由Kary Yau提供）

45蚊將舊機變新機

Kary指淘寶一支售價39元人民幣（約45港元）的去黃劑，將舊機變成新機一樣。很多網民留言詢問用法，她回覆︰

將冷氣機可以拆嘅位拆晒落嚟，噴一層去黃劑喺表面，再鋪紙巾，喺紙巾面上噴多層，拎保鮮紙包實，再喺陽光底下曬幾日。

根據淘寶的去黃劑產品說明，密封包裹保鮮紙後，放在陽光下曬3至5日。冬季溫度較低，則放7日以上。而且去黃劑僅限白色塑料物品。

    點擊圖片放大
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冷氣機沒壞去黃免浪費

有網民指冷氣機中間的顯示屏不同了，質疑她換新機。Kary解釋因忘記預先保護顯示屏，再敷去黃劑，令去黃劑腐蝕到入面的膠片，因此「成塊唔要先唔同」，強調是同一部冷氣機。

她表示冷氣機沒壞，只是機身發黃，用去黃劑變身避免浪費。她提醒網民用去黃劑處理時，記得戴上手套，準備充夠保鮮紙，並指「淘寶送個啲會唔夠用」。

有網民讚賞她「好好心機」，又感謝她分享這個生活智慧，她謙稱是屋企人的功勞。此外，有網民表示用染髮用的雙氧奶，亦有去黃的功效。

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責任編輯︰駱秀玲

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