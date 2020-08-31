【挽回尊嚴】內衣店首創無障礙環境貼心服侍輪椅客　全癱殘障者：終於取得購買內衣自主權

▲ 專營內衣生意的Sorry，打造了全港首間無障礙內衣店。

內衣不僅賦予女性安全感，更可美化身型及維持健康，猶如生活必需品般重要，但原來，香港不少輪椅女性未曾擁有、甚至要戴二手胸圍！專營內衣生意的Sorry從一位全癱殘障者Carmen口中得知此事，於是決心要為內衣店轉營，並由Carmen充當技術顧問，全港首間無障礙內衣店便誕生了。

▲ Sorry花了接近兩個月時間才找到店舖現址，而在店內的裝修上亦盡量做到方便輪椅客人，就連傢俬也刻意縮小以騰出更多空間。（湯炳強攝）

從小便是肥妹仔一名的Sorry，不但常被標籤是個運動失敗者，18歲應徵時裝店售貨員時更因為身型肥胖被無理壓價。經營過多門生意，近年內衣業務亦上了軌道，她深感自己有能力應該幫助社會上的弱小，尤其自身的經歷令她特別關心被標籤及遭受不公平待遇的人士。在一次義工活動中Sorry認識了全癱殘障者Carmen，便萌生了開設無障礙內衣店的念頭。

輪椅女性的尊嚴

Sorry說︰

Carmen告訴我，原來因為香港一般內衣店的位置、面積或設計，令輪椅人士不能親自到店內購買內衣，她們更大多使用家人及其他人的二手胸圍，我聽到這個情況，覺得很心噏，便希望可以為她們做點事。

Carmen是一位天生殘障者，使用輪椅代步30多年，對此似乎已經見慣不怪，她說︰

如果設在街上的內衣店，門口位置總會加建了一級，又或者門口太窄，輪椅是無法進入。我便試過有一次在大街上，要高聲呼喚店內職員幫忙拿些內衣到門口給我看，還要大聲叫出想要的尺碼，但店員反而說我令她很尷尬。

Carmen續說，即使設在商場內的內衣店，亦因為四處堆滿貨物或更衣室太少容不下輪椅，所以能夠親自進入更衣室試穿及選購內衣，對於輪椅女性來說是一個卑微亦奢侈的願望。Carmen表示由於一些殘障女性如她自己，就連舉高雙手的能力都沒有，照顧者為求方便，都不願意花時間為她們戴上胸圍，因此多會以小背心代替。

▲ 店內產品除了掛在牆上，亦放於抽屜內，方便客人坐在輪椅上都拉出抽屜選擇。（湯炳強攝）

此外，有時候則是旁人對殘障人士的標籤︰

不少照顧者會認為殘障女性根本毋須打扮，更別說需要戴上一個合適且漂亮的胸圍，但有一些人是因為意外才導致傷殘，她們需要從新適應生活，包括重拾自信。我在研究時發現（Carmen是一位註冊社工），不少殘疾女性都覺得自己是一個次貨，甚至忽略了自己是一個女性，這反映了她們缺乏自信。此內衣店的意義不在於間隔上無障礙，而是要給輪椅女性尊嚴。

提供專業貼身服務

Sorry自決定開設無障礙內衣店後，足足花了接近兩個月的時間才找到合適的舖位，她表示那段時間幾乎天天出入不同的商廈及商場，更特別租了一輛輪椅，為了可即時確定走廊通道及電梯可讓輪椅進入。而每到一個單位，她就會即時拍照傳給Carmen，請Carmen給予意見。Carmen由衷地說︰

我實在很欣賞Sorry，她很用心去了解我們這些輪椅女性的需要，而不是要做一場慈善show。

▲ 兩個試身室以布簾分隔，可以隨時二合為一，Carmen表示能夠親身在試身室的鏡前試戴胸圍是一種享受。（湯炳強攝）

個多月前開業的Hafina選址尖沙咀一商廈內，是全港第一間提供無障礙環境的內衣店，因為由最近的地鐵站或巴士站到店舖整條路線，都可讓輪椅使用者暢通無阻地直達。店舖面積700呎，兩個相連並可打通的更衣室足有120呎，完全足夠輪椅轉動。產品除了掛在牆上，店內亦特別增設一些抽屜，方便客人坐在輪椅上都可以將貨品拿上手選擇。Sorry說︰

我的售貨員要接受訓練和考試，要確保她們有足夠技巧懂得協助手部未能活動的殘障人士脫衣服和穿內衣等。

▲ Sorry手中的胸圍屬100G尺碼，大家見識過未？（湯炳強攝）

Hafina開業之後，Carmen才嘗試到人生第一次進入更衣室試內衣，問到她當時的感受，她這樣說︰

我覺得很震撼，因為家裏的睡房沒有大鏡，在店內更衣室是我人生第一次在一面大鏡前看到自己赤裸的上身，而且是第一次有專業人士貼身協助，我終於在購買內衣上取得自己主權。

原來之前Carmen常有頸梗膊痛的問題，現在配戴適合自己身型的內衣之後，疼痛才得到了舒緩，所以她提醒所有女性，內衣其實有很多意義，可以和懂得選擇都是愛錫自己的表現。

安慰被標籤人士心靈

Sorry關懷被標籤及遭受不公平待遇人士，她除了開設了無障礙內衣店之外，在產品的開發上也花上心思︰

我這裏的尺碼比一般店舖多，由65A到100H都有，是特別找廠生產的，坊間根本不會找到。不少人會因為身型被標籤，我希望在實際行動及心靈上都能夠幫助她們，至少在這裏找到她們尺碼的內衣。

▲ Hafina的功能內衣採用了粗帶設計及具回彈力的醫學級物料製造，耐用之餘承托力更好。（湯炳強攝）

▲ （湯炳強攝）

Hafina標榜賣的是功能內衣，用的是醫學級物料，擁有很強的回彈力，亦通過了多個防敏測試，有助改善副乳及背部和腋下脂肪積聚的問題。

記者︰Maria