【開學準備】樂施會推認識扶貧議題工作坊　藉家庭STEAM套裝學習培養同理心

▲ 新學年該會提供給學校報名的教育活動都與繪本和桌遊有關，到校工作坊包括應用《小農總動員》桌遊作媒介，家長也可自己訂購桌遊，每套港幣80元。(圖：樂施會)

樂施會在2018年在賽馬會資助下，開展賽馬會「世界小小公民」教育計劃活動，其中包括出版六本繪本、桌遊《小農總動員》、舉辦親子工作坊等。因應疫情該會把實體活動以訂購工作坊形式推出，並與子女在家觀看有關影片，親自製作STEAM工具，為災民解困。

▲ 6本繪本在今年5月已完滿出版，藝術家們大多是首次創作繪本。(圖：樂施會)

樂施會「無窮世界」互動教育中心一直透過各類型工作坊，以模擬體驗活動傳遞各類世界性的扶貧議題信息，因應疫情該會現把其中兩款工作坊：「非洲風暴救援任務」及「咖喱角親子行動」，供家庭訂購STEAM套裝及網上工作坊影片連結，在家進行活動。

樂施會署理助理教育經理吳梓瀅(Esther)謂，實體工作坊是每場活動$100(一對親子)，現在兩個活動的網上版，合共收費同是$100，期望小朋友和家長留在家中也可以認識少數族裔，關心非洲災民，培養同理心。

▲ 「世界小小公民」教育計劃實體工作坊情況。(圖：樂施會)

其中「非洲風暴救援任務」由非洲真人真事出發，並跟「薈匣子工作室」合作，讓小朋友透過影片理解非洲在2019年風災下，災民沒有乾淨的食水，沒有電力照明，食物和日用品都快要沒有了，但因道路損毀，救援物資無法進入災區的事件，之後應用STEAM套裝製作可解決災民困難的工具。

購買方法可按此連結，價錢不包括運費，運費以貨到付款形式收取。該會提供2個取貨形式：自取（樂施會辦公室）及郵遞送貨。

▲ 由「薈匣子工作室」設計的套裝，包括4款STEAM套件工具及物料，唯需自備 3個膠水樽及一個小膠盤。(圖：樂施會)

另外，樂施會在新學年為學校推出多個教育工作坊及活動，更增設網上版，部分新活動更是按繪本和桌遊構思，包括《神奇小盒子》（劏房戶 X 繪本共讀）、《妖怪吃掉我的家》（氣候變化 X 繪本共讀）和《小農總動員》（農夫生計 X 桌遊）等等。在《小農總動員》工作坊中，玩家代入小農角色，共同協作達成目標任務，期間玩家能體驗小農面對的各種危機和挑戰，從而認識有關貧窮和世界公民議題，培養同理心。

其他教育工作坊更邀請了基層人士或少數族裔擔任導師，讓同學透過對方的親身經歷深化討論，10月31日前報名可享早鳥優惠。

樂施會：3120 5180

記者：胡麗珊