【開學準備】樂施會推認識扶貧議題工作坊　藉家庭STEM套裝學習培養同理心

▲ 新學年該會提供給學校報名的教育活動都與繪本和桌遊有關，到校工作坊包括應用《小農總動員》桌遊作媒介，家長也可自己訂購桌遊，每套港幣80元。(圖：樂施會)

樂施會在2018年在賽馬會支助下，開展「世界小小公民」教育計劃活動，其中包括出版六本繪本、工作坊、出版桌遊《小農總動員》及設計一系列的到校活動。因應疫情該會把實體模擬活動以訂購工作坊形式，讓親子購買，在家看有關影片及透過STEM科學套裝，為災民解困。

▲ 6本繪本在今年5月已完滿出版，藝術家們都是首次創作繪本。(圖：樂施會)

樂施會「無窮世界」互動教育中心一直在社區設計工作坊，以模擬體體活動傳遠各類世界性的扶貧議題信息，因應疫情該會現把其中兩場工作坊：「非洲風暴救援任務」及「咖喱角親子行動」結合，供家庭訂購STEM套裝及網上工作坊影片連結，在家進行活動。

樂施會署理助理教育經理吳梓瀅(Esther)謂，實體工作坊是每場活動$100(一對親子)，現在把兩個活動結合，收費同是$100，期望小朋友和家長留在家中也可以認識少數族裔，關心非洲災民，培養同理心。

▲ 「世界小小公民」教育計劃實體工作坊情況。(圖：樂施會)

其中非洲風暴由非洲真人真事出發，並跟「薈匣子工作室」合作，讓小朋友透過影片理解非洲當年風災下，災民沒有乾淨的食水，沒有電力照明，食物和日用品都快要沒有了，但因道路損毀，救援物資無法進入災區的事件，之後應用STEM套裝製作可解決災民困難的工具。購買方法可按此連結，價錢不包括運費，運費以貨到付款形式收取。該會提供2個取貨形式：自取（樂施會辦公處）及郵遞送貨。

▲ 由「薈匣子工作室」設計的套裝，包括4款STEAM套件工具及物料，唯需自備 3個膠水樽及一個小膠盤。(圖：樂施會)

另外，樂施會在新學年為學校推出針對「世界小小公民」教育計劃的工作坊，活動是按六本繪本構思，包括《神奇小盒子》（劏房戶 X 繪本共讀）、《妖怪吃掉我的家》（氣候變化 X 繪本共讀）和小農總動員（農夫生計 X 桌遊）等等。玩家代入小農角色，共同協作達成目標任務，期間玩家能體驗小農面對的各種危機和挑戰，從而認識有關貧窮和世界公民議題，培養同理心。

工作坊邀請了基層人士或少數族裔擔任導師，讓同學透過對方的親身經歷深化討論，10月31日前報名可享早鳥優惠。

樂施會：3120 5146

記者：胡麗珊