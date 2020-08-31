【公屋vs私樓】公屋中二生開Zoom見同學住大屋感自卑　港媽傷心擬搬屋挽回面子

▲ 有家住公屋的中二生開Zoom上堂時，見到同學住大屋感到自卑，港媽為挽回面子正計劃搬屋。

對不少家長學生來說，開Zoom上課就像家底大比併。有家住公屋的中二生自年初開始上網課後感到自卑，羨慕家境好的同學住大屋，自己卻沒有房間，迫在狹小的公屋客廳上課。媽媽得悉後感到傷心，正計劃儲錢搬屋，希望挽回兒子的面子。

有網民在《親子王國》討論區開帖文講述一名住自置公屋的港媽友人的狀況，其即將升讀中二的兒子，自年初開始因新冠肺炎疫情開Zoom上堂，見到同學間屋又大又靚，而且有獨立房，他自己就無。

港媽搬屋︰想阿仔有面啲

雖然他們所住的公屋是多年前自置，但兒子在有比較之下，覺得住公屋總是比不上同學，還埋怨同學笑他上堂時，總有家人在鏡頭後走來走去。

港媽聞言感到好傷心，正計劃儲錢搬屋，「想阿仔有面啲」。網民質疑港媽此舉太誇張，

唔通住公屋就抬唔起頭做人咩？

媽媽應教兒知足常樂

其他港媽網民紛紛留言提出意見，認為這是媽媽的教育出問題，「根本係啲家長白鴿眼」，家長不應向子女灌輸比較文化，自己亦要做好身教，不要踩低別人。

自己睇唔起自己，人哋都冇話睇唔起佢。

人比人只會比死人，港媽們認為那位媽媽要教兒子不必介懷，做人要知足常樂、珍惜所有，否則他成世人都不會滿足。「如果同學仔住獨立屋，佢又搬去獨立屋？」、「人哋個阿媽靚啲，咁你又去整容？」

有人建議開虛擬背景功能，但卻非每間學校都接受。最好的辦法是家長盡量安排孩子坐貼牆的位置，並執拾一下才開Zoom上課，看起來已經整潔許多。

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責任編輯︰林綺玲