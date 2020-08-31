【買樓AA制】情侶欲買樓疑惑應否AA制　港男怕提出夾錢會被指孤寒庹縮

▲ 一名網民於討論區提問，情侶買樓應否AA制，有港男擔心夾錢買樓會顯得孤寒。

情侶拍拖多年欲想建立屬於自己的家，但土地問題往往是情侶間最難解決的。一名網民於討論區發起討論，指不明白情侶欲買樓責任及業權應如何分配，因香港的樓價高昂，男方不能承擔全部樓價，但又怕情侶「夾錢」買樓會顯得男方孤寒庹縮。

夾錢買樓等於男方孤寒庹縮

有網民於「連登」討論區以「問情侶買樓嘅錢應該男仔出晒定夾錢?」為題發帖，詢問有意結婚的情侶或剛結婚的夫婦而又打算買樓置業，購買一個幾百萬至數千萬的單位，應該是男方獨自承擔，還是男女共同合資較好。而且，網民又感到疑惑，當置業金額最終只由男方承擔，業權應否歸雙方，還是男方或女方各自擁有。他不禁提問︰

如果夾錢會唔會顯得個男方好孤寒、計婆乸數、冇承擔力、唔夠gentlemen（紳士風度）、斤斤計較及小家？男女食飯AA制都覺得個男孤寒啦，何況買樓。

雙方父母有錢應否合資買樓？

他又提及，當男方父母有能力幫忙支付首期，剩下的部份由男方自己承擔，但他又感到疑惑，「如果雙方家長都有小小財力，首期應該雙方家長夾錢定由男方家長俾晒？」

他擔心，若果家人花積蓄助自己上車，自己又做按揭每月供樓，但將來不幸離婚的話，卻要分一半給對方，令他有點卻步。

網民：視乎雙方能力

帖文引來不少網民熱議，有女網民認為業權應由女方擁有，「吓！青春畀晒你喎，點都要啲保障啦」。又有人認為買樓前應考慮雙方的經濟能力，「睇吓雙方俾幾多錢，決定層樓邊個名，一人一半一齊供咪落兩個名，大部份都係某一方嘅話咁咪落佢個名」。

在樓價高企下，有人贊成應該夾錢，但不一定AA制，「邊個有能力啲咪出多啲，唔好蝕個息，其實你真係鍾意對方有咩好問啫。」

不過，另有網民分享個人經驗，指買樓置業由男方全數支付，物業由男方擁有。同居女友沒有正職，平常只兼職經營網店，她主力照顧男方的起居飲食，

如果你想做家庭主婦咪男方俾晒囉，如果各自都要做野，有同等收入咪AA囉。

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責任編輯︰王俊賢