【人瑞夫妻】老夫婦結婚79年合共逾214歲　獲選健力士世界紀錄︰最長壽夫妻

▲ 厄瓜多爾一對夫婦2人年逾過百，結婚79載，早前獲健力士世界紀錄，確認為全球最長壽的夫妻。

夫妻持續恩愛攜手走到老不容易，厄瓜多爾一對夫婦，2人都是年逾過百的人瑞，結婚79載一直恩愛如昔，現時四代同堂。他們早前獲健力士世界紀錄，確認為全球最長壽的夫妻，他們的年齡加起來合共是214歲358日。

老夫婦入健力士世界紀錄

綜合外國媒體報道及健力士世界紀錄的資料，厄瓜多爾一對老夫婦，丈夫Julio Cesar Mora Tapia年屆110歲，而妻子Waldramina Maclovia Quinteros Reyes今年104歲，結婚79年婚姻美滿，兩人健康狀況亦良好。Julio及Waldramina早前以合共214歲358日之年齡，獲選入健力士世界紀錄確認為在世年齡最大夫婦。他們受訪分享了兩人的愛情故事及夫妻之道。

這對夫婦是在1934年由Julio的表妹介紹認識的，他們認識及拍拖約7年，在1941年2月結婚，由於雙方家長反對兩人的婚事，他們只舉辦了簡單的婚禮，邀請少數好友出席。幸好兩人婚後都獲得家人的支持。

▲ Julio很愛錫妻子Waldramina，2人結婚79年了。 （圖片︰ABC News影片截圖）

全球最長壽夫妻合共214歲多

Julio及Waldramina都是教師，育有5個孩子，大兒子在58歲時逝世，他們現在還有11個孫子、21個曾孫和9個玄孫，五代同堂。

他們雖然已是人瑞，但受訪時精神狀況很好，並大談夫妻之道，他們表示二人像任何一對夫婦，多年來也經歷過分歧，不過，他們總是把分歧藏起來，不讓孩子知道，亦從不吵架。

尊重、愛和體諒真誠是我們關係得以維繫的重要因素，我們從未爭吵及打架，這些亦是保持身體健康之道。

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2人有共同興趣

這對入選世界紀錄的年邁夫婦同樣喜歡種植，空閒時會一起看電影、在劇院看表演等。現時由於受新冠肺炎大流行影響，以上的興趣都暫停。他們有感拍拖時已建立了愛，並夠成熟去了解彼此，一起在情感路上成長，走向未來。對於當下，他們分享︰

目前的情況確實很困難，我們被全球大流行病弄得不知所措，但我們仍然很尊重和熱愛生活，保持樂觀。

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責任編輯：王明芳