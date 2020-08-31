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【愛妻暖爸】羅仲謙夫婦升格父母後抱囡囡慶生　楊怡收99枝玫瑰度浪漫生辰【多圖】

娛樂 13:57 2020/08/31

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

慶祝升格父母後首個生日，楊怡愛女與老公羅仲謙如餅印。

楊怡與羅仲謙於今年4月升格做新手爸媽，誕下了女兒「小珍珠」（羅翊心Hera）。日前二人剛渡過了榮升父母後的首個生日，本以為羅仲謙楊怡夫婦會撇下愛女重拾溫馨的二人世界，不還最後還是決定與小珍珠一同慶祝，四個多月大的小珍珠擁有超大眼睛，與爸爸羅仲謙有如餅印一樣！

羅仲謙與楊怡這對姊弟戀於2016年宣佈修成正果，於今年的情人節前夕，二人宣佈家庭將迎來新成員，兩個月後女兒「小珍珠」出生，升格為新手父母的謙仔與楊怡，自此社交網站到處都是愛女的身影。

【新手媽咪】楊怡左抱囡囡右擁毛孩自拍 靚媽素顏湊女大晒幸福

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於8月28日生日的謙仔，與8月30日生日的楊怡同樣都是「八月之星」，往年都會一起慶祝生日。日前楊怡貼出合照，夫婦倆一同慶祝41歲及36歲生日，二人分別為對方準備生日蛋糕和花束，一向把楊怡當公主照料的謙仔，更為太太準備鑽石造型的蛋糕，很有心思。

【BB大晒】楊怡IG騷抱B照母愛滿溢　新手媽媽唱歌哄囡囡睡覺

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謙仔為愛妻送上99枝鮮花

以為夫婦會撇下愛女重拾二人世界的感覺，到昨日楊怡生日的正日，決定回家與小珍珠一起慶祝。

謙仔為太太再準備一個有小熊維尼以及嬰兒公仔的立體蛋糕，加上99朵粉紅色玫瑰，楊怡寫道：「謝謝老公為我準備的花和蛋糕，第一年和珍珠一起慶祝生日，寶貝最奮的應該是看到美味的蛋糕吧！」

【模範夫妻】楊怡結婚四年誕下「小珍珠」　愛妻號羅仲謙感謝太太付出

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照片中清晰地見到小珍珠的正面，已經四個月大的她眼睛非常之大，而且很精靈，已經懂得對鏡頭露出笑臉，許多人留言大讚小珍珠超級可愛，直指與爸爸羅仲謙有如餅印一樣！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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