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【奇怪現象】疫情下遊客絕跡　大阪道頓堀河藻類大量繁殖變綠色

休閒 13:11 2020/08/31

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

大阪道頓堀河藻類大量繁殖，河面變成綠色。

疫情過後，大家最想去哪裡旅行呢？相信不少人都會選擇「返鄉下」日本。大阪道頓堀是不少遊客必到的地方，道頓堀近日卻因為連日來的高溫，而繁殖出大量藻類，河面完全變成了綠色！

道頓堀河面變成綠色

近日大阪打卡熱點道頓堀出現了奇怪的現象。由8月27日開始，日本媒體及社交媒體上都有提到道頓堀近固力果人位置一段，河面充滿著藻類，變成了綠色。

有網民表示，沿著河邊走時，可以看到整條河都變了綠色，但沒有特別的氣味。亦有一名上班族表示，在5至6年前都曾看過河水以同樣方法被染成綠色，當時消息指藻類是因為高溫而產生的。

疑連日天氣酷熱繁殖藻類

報導估計這是近日日本天氣炎熱引致的現象。8月以來，日本多個地區都出現酷暑氣候，最高溫曾達到41.1度，不時有民眾因中暑被送往醫院，甚至有人不治。根據日本氣象廳，有人拍到藻類繁殖在道頓堀當天（27日）最高氣溫高達35.4度，是大阪連續14天的高溫。

據了解，運河的觀光船仍然有繼續提供服務，但就有網民指出水沒有流動循環，加上天氣熱，日本不少河道都出現類似情況。有網民猜測是人流太少，加上缺乏人手監管而造成這個景象。

除了河面的顏色引人注意，不少網民亦將重點放在空無一人的道頓堀，指出這樣冷清的情況實在非常少見。有人表示想體驗「勁少遊客嘅日本」，更誇張表示「不管變成什麼顏色，我都想去」，道出不少網民想去旅行的心情。

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責任編輯：陳珈希

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