【食用安全】淘寶網購芒果切開發黑腐爛　驚見白色幼蟲果肉內生猛蠕動

▲ 一名港人近日網購芒果卻發生恐怖經歷。

芒果是夏日時令水果，但一名港人近日網購芒果卻發生恐怖經歷。有女網民最近在Facebook反映，透過淘寶網購芒果回港，切開發現果肉發黑腐爛，更有白色幼蟲在果肉內生猛蠕動。事主隨後已向店家反映事件，獲回應可能是水果放入包裝袋前，已有蟲卵。

據Facebook群組「淘寶開心share」，一名女網民今日（31日）上載幾段影片，影片中可見一堆被切開的芒果果肉發黑腐爛，並有白色寄生蟲生猛蠕動。事主表示是在淘寶網購芒果，並發現今次的芒果尺寸比上次大，同時形容味道超酸，並發現果肉有蟲。

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事主其後已聯絡相關網店，店方承諾會負責，同時表示「可能是包裝袋保護前已有蛋」。而事主表示家中還有其他芒果，但由於太生而未食用，不知其他芒果是否同樣有蟲。事件引來眾多網民留言：「真心不明淘生果係咩玩法」、「集運變壞定係直寄香港變壞先？依家天氣咁熱好易焗壞」、「其實天氣熱，生果易爛係人都知..但點解仲係咁多人要搏呢？」

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責任編輯：羅嘉欣