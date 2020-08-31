【斷網】郭富城夥《麥路人》導演再合作　城城+任達華+林家棟三大影帝鬥演技

▲ 郭富城再度演出《麥路人》班底新作《斷網》。

郭富城主演《麥路人》在9月中才上映，不過城城已與《麥路人》導演黃慶勳合作第二套電影《斷網》。今次新片風格和《麥路人》截然不同，《斷網》是齣網絡科技鬥智犯罪電影，郭富城飾演IT奇才，與任達華、林家棟、譚耀文、黃德斌，以及台灣氣質女星賴雅妍在片中鬥演技。

三人之前合作的《麥路人》就聚焦於「麥難民」，一班活在社會邊緣的低下層。今次筆鋒一轉，新作題材切入到網絡安全問題上。

城城表示《斷網》劇本涉及社會過度依賴網絡的現象：「在現今科技發達下，電子產品看似方便了生活，但其實我們同時被科技掌控。」他希望能透過電影的題材，讓大家有機會去反思。

▲ 戲中跟林家棟演IT人。

電影早前在抗疫期間拍攝，台前幕後仍然緊守崗位，做足一切防疫措施才執行拍攝工作。對於第三波疫情漸漸稍緩，城城表示：「戲院重開對電影公司和影迷一定是好消息。大家可以入返戲院睇戲，我自己亦有新的電影作品，期待盡快可在戲院與大家見面。」

隨著電影拍攝工作進行得如火如荼，陸續加入更多好戲之人，除林家棟、譚耀文、黃德斌外，加入電影新力軍演員包括湯怡、胡子彤、楊柳青、黃耀煌等。

▲ 郭富城對戲中科技設定感好奇。

今次電影公司不惜工本，搭建了一個科技感十足的主場景，予大家掀起一場科網風暴，全城網絡有撕裂式恐慌。這個重要場景細節今日首度曝光，當中的樓底燈光、辦公桌椅、間隔陳設都是充滿時尚科技感，主要為配合電影中的網絡世界，是非一般的辦公室。單是這個場景已耗資近二百萬，相當不惜工本。

城城笑言：「電影講網絡安全，這個與商業犯罪集團角力的高科技網絡中心當然要cyber一點；當中的玻璃牆結合白色射燈及冷色調的研發室，最喜歡的部份就是辦公室入口仿如時光隧道的大門，每次走過這『時光隧道』上班，就像進入科網世界，讓每個演員𣊬間入戲，由現實走進戲中的網絡世界，面對辦公室內一切鬥爭，相信拍出來會好科幻，很有新鮮感。」

▲ 跟另一影帝任達華鬥演技。

《斷網》故事圍繞着郭富城飾演的「IT奇才」，研發出超智能AI程式所牽起一場網絡科技大危機，令整個城市陷入斷網的恐慌，從而捲入一宗跨國的網絡商業犯罪漩渦。

