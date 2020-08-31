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【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】

娛樂 16:27 2020/08/31

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

2020年香港小姐電視鏡頭後花絮。

2020香港小姐競選決賽在昨晚（8月31日）落幕，最終由海外佳麗謝嘉怡奪得第一名和最上鏡小姐兩個頭銜，成為雙料冠軍。另外，陳楨怡及郭柏妍分別奪得港姐亞軍及季軍。

新鮮出爐港姐冠軍謝嘉怡被網民稱為近年最靚的港姐，並指說她是最美的混血港姐。而謝嘉怡在競選當晚的真性情可愛表現，甚討觀眾歡心。

但在鏡頭外，一眾佳麗及嘉賓在做甚麼？由TOPick為大家直撃！

陸浩明、Do姐、麥美恩和林溥來為今屆港姐的大會司儀。（東星圖片）

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黃嘉雯喜歡小朋友

昨日港姐舞台設計以「夢幻花園」作為主題，以真的花草樹木作佈置，連觀眾席旁邊也有草皮及花奔作佈置，一眾港姐出場之時，大會安排身穿芭蕾舞服的小朋友伴舞，令氣氛充滿夢幻感覺。

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分秒必爭轉場景

而這香港小姐選美，全靠台前幕後工作人員努力付出，他們又要忙於轉場景，要把握每分每秒，連司儀也有幫手整理后冠。

工作人員忙於捕捉最佳角度.。（梁樂欣 攝）

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港姐師姐大集合

藝人鏡在頭後有不少趣事，包括馮盈盈跟麥明詩完騷後，主動跟三位應屆港姐合照，看來她們頗受師姐們歡迎。另外，何依婷跟高層密密斟。

工作人員扶何依婷落樓梯。（東星圖片）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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