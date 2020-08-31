【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵 何依婷與高層密密斟【多圖】
娛樂 16:27 2020/08/31
2020香港小姐競選決賽在昨晚（8月31日）落幕，最終由海外佳麗謝嘉怡奪得第一名和最上鏡小姐兩個頭銜，成為雙料冠軍。另外，陳楨怡及郭柏妍分別奪得港姐亞軍及季軍。
新鮮出爐港姐冠軍謝嘉怡被網民稱為近年最靚的港姐，並指說她是最美的混血港姐。而謝嘉怡在競選當晚的真性情可愛表現，甚討觀眾歡心。
但在鏡頭外，一眾佳麗及嘉賓在做甚麼？由TOPick為大家直撃！
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黃嘉雯喜歡小朋友
昨日港姐舞台設計以「夢幻花園」作為主題，以真的花草樹木作佈置，連觀眾席旁邊也有草皮及花奔作佈置，一眾港姐出場之時，大會安排身穿芭蕾舞服的小朋友伴舞，令氣氛充滿夢幻感覺。
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分秒必爭轉場景
而這香港小姐選美，全靠台前幕後工作人員努力付出，他們又要忙於轉場景，要把握每分每秒，連司儀也有幫手整理后冠。
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港姐師姐大集合
藝人鏡在頭後有不少趣事，包括馮盈盈跟麥明詩完騷後，主動跟三位應屆港姐合照，看來她們頗受師姐們歡迎。另外，何依婷跟高層密密斟。
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撰文 : TOPick柴犬出動