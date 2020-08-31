【新冠肺炎】逾10萬體藝工作者未受惠抗疫基金半年零收入　議員促重開處所予恢復運作

▲ 馬逢國促港府盡快重開健身中心、舞蹈室、體育場地等 令業界可恢復有限度的運作。（曾耀輝攝）

港府容許戲院、美容院及部份運動場所重開，但其他康文場地，健身中心及舞蹈室等仍須關閉。有立法會議員指，不少藝術及體育工作者在疫情下頓失工作，過去逾半年「零收入」，加上業界較多自僱人士，未能受惠政府資助，形容業界處於生死存亡，促請政府盡快重開更多康文場地。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國估算，本港體育、演藝及文化出版界有近30萬從業員，當中逾10萬人料屬自僱人士，包括體育教練、藝術導師、表演者、煙火公司人員等，惟他們因沒有強積金戶口而未能受惠於港府的兩輪防疫抗疫基金，在疫情下處於無助狀態。

他提及，個人支持全民自願檢測計劃，但認為部分康文署場地被徵用作採樣中心，意味有關場所在短期內或仍能重新開放予業界或公眾使用，擔心業界生計會持續受挫。

馬逢國指，即使業界從業員受疫情影響而轉做汽車員、外賣員及其他兼職等，但收入仍追不上原本生計，而政府只容許戲院、美容院及部份運動場所重開，做法並不合理，海外不少疫情更嚴重的國家，逐漸恢復運動和藝術活動，反問港府為何視而不見，因此要求政府盡快讓健身中心、舞蹈室、體育場所等表列處所，以及政府表演場地及體育場地有條件下重開，令業界可恢復有限度的運作。

他舉例，現時戲院重開後，除了限制入場人數外，每個場次完結後，都會消毒清潔每個座位，部分戲院亦暫停售賣食品。他相信相信，體育、舞蹈中心等獲重開後，會限制場地人數及維持基本的防疫措施，而足球業界亦不介意參考海外經驗閉門作賽，減低疫情感染及傳播風險。

馬逢國又引述政府數據指，截至今年8月21日，當局已分別向8,400多名註冊教練及近2.4萬名學校學習或興趣班導師發放防疫抗疫基金補貼，涉款逾2.4億元；另有780個藝團或藝術計劃、及逾4,500個個人藝術工作者經民政局的藝術文化界資助計劃，合共獲得1.14億元補貼。

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記者：陳曉瑩