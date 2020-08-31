開學前夕7成教師對網上教學存憂慮　教聯會批當局太遲發指引加重教師工作量

▲ 教聯會今（31日）公布網上教學及復課安排問卷調查結果，左起為鄧飛、黃錦良及林翠玲。（冼偉倫攝）

明日（9月1日）開學，不過有調查指逾7成教師仍對網上教學感憂慮，4成促當局盡快安排全面復課，教聯會促教育局加強網課支援，並批評當局上周發出電子學習指引是太遲；另不足4成受訪教師認為全民檢測有助全面復課，表示會參加。

教聯會於上周四至五（27至28日）透過網上訪問552名任教幼稚園、中小學及大專院校的會員，整體逾7成對網上教學感到十分憂慮或憂慮，調查進一步發現，中小幼教師網上教學遇到的最大困難是「家居環境不利教學」，各界平均分介乎3.17至3.59分（最高5分），而幼師在各項困難的平均分，也比中小學教師高，「軟件不足」達3.51分、「軟硬件操作」達3.44分，反映幼師面對較大教學困難。學生方面，受訪教師亦認為學生的家居環境造成最大學習困難，會影響學生課堂專注度，其次是學習硬件不足。4成教師表明當局應該盡快全面復課。

本身是幼稚園校長的教聯會副主席林翠玲表示，網上教學對幼師挑戰很大，難教學生禮貌及自律，只有面授才能教學生「見人嗌早晨、講唔該及排隊」等，現時唯有透過手偶及講故事取代，而業界的IT知識亦不及中小學界，校舍亦有上網「盲點」出現斷線，促當局將「電子學習學校支援計劃」擴展至幼稚園。

此外，教育局上周四（27日）發出電子學習「參考原則」，指網上實時授課每節課應維持20至25分鐘。教聯會主席黃錦良指當時許多學校已安排好新學年上課時間表，「許多教育工作者要立即微調時間表，無疑加重教師工作量」。

教聯會副主席鄧飛指，學年學校需預備網課、半日復課及全日授課共3份時間表，「正常學校無理由上周才出時間表」，批評當局太遲發出指引，部分學校亦未必適用，以其學校每節網課30分鐘為例，點名已花約5分鐘，故未有因應指引而進行調整；他又指有學校網課「由朝到晚」，各校之間差異大，惟局方在全日上課時間長度缺乏指引。

對於政府明日展開的普及社區檢測計劃，39.%教師認為計劃對全面復課有幫助，37%表示會參加計劃，但36%認為無助復課，32%表示不會參加。

黃錦良表示，對於有教師表示不參加計劃，他估計因部分教師早前已透過私營醫療機構自行進行檢測，故未必參加全民檢測再做測試，「有老師亦擔心去到檢測中心會有感染風險，存在憂慮」，但他指，餘下2至3成受訪教師在上述關於檢測的問題表示「不評論」，估計是由於調查進行時，政府尚未公布計劃細節，指隨著政府公布安排後，有教師認為登記程序簡單。

對於坊間對個人私隱問題存疑，他指政府固然要確保資料受到應有保障，但政府已一再解釋有關資料運用問題，「如果樣樣用私隱做理由，好多嘢都做唔到」，呼籲業界參與計劃。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：馮琪雅