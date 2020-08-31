【食用安全】港婦連鎖超市買豬肉切開驚見含膿　食安中心：應切去部位不要吃

▲ 港婦連鎖超市買豬肉切開驚見含膿。

新冠肺炎疫情持續，不少人選擇到超市買食材，一名港婦日前在網上討論區發文，稱在連鎖超市買到一塊豬肉，食了一半，另一半晚上切開後，驚見豬肉大片含膿，她上網求助，「好驚仲食得嗎？」

該名港婦在網上圖文並茂稱，

在超市買了包豬肉，切開發現咁樣...好驚呀⋯⋯仲食得嗎？

從其上傳的圖片可見，該塊豬肉的中間有大片膿。

帖文一出引起網民熱議，大批網民高呼嘔心，並要求涉事超市退款；亦有網民認為應直接報食環署。

該名港婦亦在留言區留言，稱找到收據，但就已扔掉包裝盒，翌日會到涉事超市問清楚；她坦言，不敢告知丈夫，擔心丈夫以後不敢吃豬肉，又稱中午已經食左半舊，今晚切開剩低個半舊就發現咁樣！

食安中心：烹調豬肉必須徹底煮熟

食安中心曾指出，豬肉內藏白色液體有多種原因，例如膿腫、又或在注射或疫苗接種後，都可能令豬肉內藏白色液體；確切的成因，需要組織病理學進一步檢查。但為審慎起見，食安中心建議市民切去受影響的部位，不要食用。

中心補充，本港有既定機制確保豬肉安全，進入屠房的豬隻都要進行宰前檢驗，而宰後豬隻的屠體和内臟亦需經檢驗，合格才可供人食用。至於外地輸入的冷凍或冰鮮豬肉，一定要附有衞生證明才會獲批進口，進入本港後亦須要經過檢驗。

食安中心亦提醒市民，烹調豬肉的溫度最少需達攝氏75度，必須徹底煮熟方可食用。

責任編輯：羅嘉欣