港大校長張翔：疫情為全球帶來根本性改變　籲學生樂觀積極態度面對危機

▲ 港大今日舉辦網上開學禮（照片由港大提供）

香港大學今日舉行網上開學禮，校長張翔於致辭時提到，大學鼓勵學生表達主張及辯論，惟同時亦需互相尊重、對自己言行負責及合法的前提下進行；又稱本港一直努力應對新冠肺炎疫情，疫情亦為全球帶來根本性改變，認為只要接受及以新思考方式應對，就可以轉危為機。

香港大學今日舉辦開學禮，惟受疫情影響，今年開學禮於網上進行，由校長張翔教授主持，而大學中央管理小組成員、學生事務長、各學院院長以及學生會主席等大學成員亦有出席。

張翔表示，疫情令全球都有根本性的改變，從此亦不再一樣，但重大危機都會帶來改革，就如「黑死病」後出現文藝復興；又指世界面對一個又一個不同的危機，下個重大挑戰可能隨時出現，形容機遇與危機只是一線之差，若能以新思維應對，或能化危為機，甚至得以保持領先優勢。

他又以港大科研學者為例，多年來一直努力研究冠狀病毒，當新冠病毒出現並擴散時，港大已具備人才及設備來妥善應對危機，鼓勵同學以樂觀積極的態度，面對無法預計的狀況，運用創意新思維解決難題，為世界創造新機遇。

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責任編輯：陳正怡