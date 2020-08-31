水警發現陳彥霖屍體沒可疑傷口　衣服或被水流沖走

▲ 水警陳國榮指陳彥霖屍體沒有可疑傷口。（陳國峰攝）

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月浮屍於油塘對開海面，死因研訊今（31日）續。水警供稱接報到將軍澳海域發現浮屍，到場撈屍後，發現屍身赤裸及發出輕微屍臭味。水警督察供稱，屍體沒有可疑傷口，但右小腿內側有一處擦傷，死者衣服有被水流沖走的可能性。

水警陳國榮供稱，去年9月22日駐守水警港口分區第4小隊，當日約早上11時接報有人在將軍澳海域發現屍體。陳指與小隊接報到場及接觸報案人後，在將軍澳海域近魔鬼山山腳附近，離岸約100米位置發現1具浮屍，而當時水流正常，遂用警輪上的吊機撈起屍體。

陳供稱，當時屍體赤裸及面部朝天，憑外表觀察，年齡介乎20至30歲，面部呈許少許發黑及發出輕微屍臭味，其後將屍體帶到西灣河水警基地，由救護員檢查後判斷已沒有生命跡象，陳指，當時小隊指揮官文惠長督察檢查屍體後，因屍身赤裸而認為有可疑，遂轉交東區值日隊第8小隊接手調查。

水警督察文惠長供稱，去年9月22日接報得知有市民發現浮屍，遂調派小隊及警輪到場撈屍，其後他於西灣河水警基地檢查屍體，發現屍體輕微發脹及雙眼凸出，而死者身上沒有可疑傷口，僅於右小腿內側有一處2吋乘4吋的擦傷。

▲ 少女陳彥霖死因研訊續，陪審團問及督察文惠長死者衣物有否可能被水流沖走，文認為有可能。（陳國峰攝）

文續指，當時他沒有辦法界定案件是否有可疑，亦無法界定案件為兇殺或謀殺，故未能決定要否封鎖現場及安排進一步搜證。文又指，當時屍體較黑，難以辨認國籍，其後他要求刑事同事到場協助，最終案件轉交東區值日隊跟進調查。陪審團問及文，水流是否有沖去死者衣服的可能性，文回應指存有這個可能性。

死因研訊主任於庭上讀出警員李賢的書面供詞，李的供詞指，他駐守東區值日隊第8小隊，去年9月22日下午到西灣河水警基地協助調查1宗屍體發現案，當時屍體上沒有任何可疑傷口。李指翌日與水警陳國榮到域多利公眾殮房，會見法醫官及觀察解剖過程，由於當時屍體手指出現腐爛情況，須切去姆指再用作套取指紋，其後確認屍體身份。研訊下午續。

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記者：王仁昌