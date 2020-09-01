【蟻患驚魂】網民驚見調味盒內充滿螞蟻　爸爸勸放生蟻患終蔓延全屋

▲ 網民驚見調味盒內充滿螞蟻，情況更蔓延全屋。

家中出現昆蟲已經非常可怕，若是長期有蟻患更是不能接受。有網民表示近日在家煮食時，驚見砂糖自己移動，打開放砂糖的調味盒時已經充滿螞蟻！他向父親反映，對方竟指「唔好殺生」，情況最後蔓延全屋。

調味盒藏大量蟻

網民「有一個不想殺生的老豆」以「會走動的砂糖」為題，投稿至Facebook專頁「日日爆Day Day Explode」。他提到，家中上個月有蟻患，需要每日使用漂白水清潔，但一直找不到源頭，因此久不久就有蟻路出現。

上星期打風時，他打算在家煮早餐，但落糖時發現砂糖正在移動。一打開裝糖的盒子，驚見大量蟻正在搬走砂糖。他跟爸爸反映，沒想到爸爸竟叫他「放過啲蟻，唔好殺生」，令他「心很累」。

他試過每日用檸檬水及白醋清潔，不過即使每日清潔，家中的蟻患仍然沒有改善，蟻永遠都會從不同地方走出來。他表示，廚房有個鐵罐裝了麥當奴的紙包糖、飲中藥時吃的話梅及山楂餅，早前發現「蛀咗成筒山楂餅」，情況蔓延全屋。

網民：見到都好痕

「日日爆Day Day Explode」的負責人直言這情況是「另類密集恐懼」，不明白投稿人為何還可以住在該單位。其他網民表示「見到都好痕，唔敢開條片睇」，有網民笑言密集情況就像上班時間的金鐘站。

有網民教路，放辣椒可以趕走螞蟻，切開更好。亦有人指蟻不喜歡玉桂味，因此放玉桂粉亦有效。另外有網民建議用番梘水抹地、牆、及蟻會出現的地方，而吸引蟻的食物一定要密實袋、盒或樽裝好。

有網民提醒投稿人一定要找到蟻的巢穴，表示之前家中有類似情況，最後在燈泡的紙盒內找到體型較大的風蟻后，清潔後就開始無蟻。有人指之前曾將蟻藥放在窿窿罅罅內，蟻當食物取回去給蟻后後，只要蟻后死去，所有蟻都不能生存。

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責任編輯：陳珈希