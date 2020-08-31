【全民檢測】採樣前勿飲食、勿用漱口水、勿洗鼻　一文看清6大重點須知

▲ 普及社區檢測計劃明日展開。（資料圖片）

政府明日（9月1日）開展全民自願參與的普及社區檢測，當局在各區設立141間社區檢測中心，早上8時至晚上8時開放，採集巿民的鼻腔及咽喉混合拭子樣本。究竟檢測前又能否進食和飲水？是否如深喉唾液般愈早做愈準確？TOPick訪問了2位醫生，包括家庭醫生林永和及呼吸系統專科醫生梁子超，為大家講解6大檢測前須知。

1. 採樣前半小時勿飲食

林永和建議，市民在預約時間前半小時應不要飲食，如果預約時間介乎午飯或晚飯時間，最好檢測後先進食，除了減低鼻腔或咽喉分泌物被稀釋的機會，亦可以減少引起嘔吐、反胃等不適的機會。

2. 避免使用漱口水

不少人一起身會有刷牙和用漱口水的習慣，林永和指，刷牙影響不大，但使用漱口水時有可能沖走喉嚨吊鐘的病毒，檢測前應避免使用。

3. 避免洗鼻

不少人都有鼻敏感，林永和指，由於檢測會採集鼻腔拭子樣本，剛起床的鼻液分泌物濃度最多最好，若檢測前洗鼻或會令病毒濃度減低，影響測試結果，建議檢測前不要洗鼻。他提醒，若咽喉或鼻腔曾接受手術人士如患上鼻咽癌、喉癌等，則不適合參加。

4. 有病徵應盡快求醫

梁子超和林永和均指出，由於全民檢測主要是讓沒有病徵人士參加，如果出發接受檢測前，了解自己身體有出現不適或相關病徵，不應參加檢測，應盡快求醫。

5. 心境保持放鬆

梁子超指出，市民接受檢測時最重要是放鬆身體，不要太緊張，否則引起神經反射增加採樣難度，打噴嚏或嘔吐的機會亦會增加。

他提醒市民應留心聽取醫護人員的講解，盡量放鬆，令採樣程序縮短，既減少逗留時間，亦可令採樣工作順利，大大降低場內交叉感染的風險。

林永和則指，如果市民對採樣方式感到害怕，或以前有不良好的採樣經驗，不妨事前告知當值醫護人員，讓他們有所準備。

6. 檢測後多留家等結果

梁子超指，由於市民逗留場地的時間不多，個人感染機會不高，不過檢測後應繼續保持社交距離，盡可能多留家中，減少外出。他指，由於疫情仍未回落至「零確診」，市民仍要努力抗疫，待「零確診」才可放寛社交活動，回復經濟活動。

他又說，現時不論是深喉唾液、鼻咽拭子和咽拭子方法，均是希望採集呼吸道的黏膜或分泌物，而今次採樣方法是利用棉棒擦取黏膜分泌物，做法較深層，所以即使事前飲食，都不會對結果有明顯影響。

梁子超提醒，即使檢測呈陰性結果，病毒可繼後過了潛伏期後發病，「唔好諗住檢測後以為無事」，最重要是市民留意身體狀況，發病應盡快求醫。

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記者：陳子謙