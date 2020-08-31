【乞求人情】準新娘要求「人唔到禮到」要給千元人情　朋友絕交︰娶妳的是瞎子

▲ 有準新人向多年不見的疏堂朋友報婚訊，希望對方不出席的話，都能支付近千元的人情。

結婚人情有公價，賓客缺席有時只會付數百元便可，但有台灣新娘欲廣派「紅色炸彈」，連多年不見的朋友也邀請出席，還老實不客氣表示，不介意對方缺席，只要禮到就可，還想收指定金額3,600台幣（約950港元）或以上，這樣婚宴才不會蝕太多，遭該名朋友一口拒絕。

一名台灣男網民在facebook群組《爆廢公社》出帖文分享道，其一名多年不見的女友人忽然傳短訊打招呼，令男網民一度以為她傳錯訊息，對方即單刀直入講正題，笑言是要通知婚訊，「我要結婚了，你要來嗎？」

男網民報上恭喜後，便以地點太遠為由婉拒，想不到對方竟厚臉面皮直言，人不到禮到便可。

沒關係呀，你可以禮到就好，但如果人不到禮到的話，紅包可不可以不要低於3,600（台幣，約950港元），因為我要算整個婚宴費用，看會不會太虧……

準新娘討人情對話，請點擊以下組圖︰

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怒斥準新娘 質疑新郎眼光

發帖男網民也不客氣直斥對方，竟夠膽標定一個價錢，質疑她在結婚還是在賣豬肉？還認為對方人格有問題，新郎竟然會迎娶她，「確定娶妳的不是一個瞎子？」

豈料對方的EQ很好，沒有動氣之餘，還繼續笑稱，若果男網民改變主意的話再跟她說，「我再傳地址給你喔」男網民一句狠回，「有多遠滾多遠」，隨即將對方封鎖絕交。

網民斥厚顏無恥藉婚宴索錢

其他網民對此經歷也嘖嘖稱奇，直斥她「厚顏無恥」、「臉皮厚到子彈都打不進去了」，根本就是藉婚宴索錢，大讚男網民覆得好，有霸氣，下次可以「寄紙紮過去」。

網民認為現今不少人辦婚宴的目的，都當成賺錢的渠道，已非單純為分享喜悅。「人家包紅包是在包心意的，要算這麼明白就不要宴客。」

根據今年台灣網上流傳的人情公價，都是按婚宴地點及雙方交情去定價，如閨密級好友，在一般婚宴酒店公價是3,000台幣（約792港元）、五星級酒店3,600台幣（約950港元），交情不錯的在一般酒店是2,600台幣（約686港元），在五星級是2,800台幣（約739港元）。而對泛泛之交如該厚臉皮的疏堂準新娘，最多只會封2,600台幣，但她卻要求「閨密價」呢！

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責任編輯︰林綺玲