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【復課安排】教育局宣布9月23日起分兩階段復課　中小學一五六年級及幼稚園K3優先

社會 15:10 2020/08/31

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

教育局宣布中小學及幼稚園9月23日起分階段復課。

9月新學年開學在即，隨著新冠肺炎疫情趨緩，家長和學生都關注復課和在家學習安排。教育局局長楊潤雄今日（31日）宣布，中小學及幼稚園將於9月23日起分階段復課。

楊潤雄表示，現時疫情緩和，已具備基本條件，準備在9月下旬逐步恢復面授課堂。他宣布中小學及幼稚園將分2階段恢復面授課堂，首階段由9月23日（星期三）起，中一、中五至中六、小一、小五至小六及幼稚園高班可恢復面授課堂；而第2階段為9月29日起中二至四、小二至四及幼稚園幼兒和低班恢復面授課堂。 

他解釋，作出以上安排是考慮到高年級自理能力較高，並需準備公開試；而小一、中一新生亦需時間適應新的學習規律。

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至於國際和特殊學校將大致跟從上述安排，但由於課程班級結構不同，各校可按實際校情安排。

他強調，恢復面授課堂會以半日形式進行，以避免午膳脫下口罩，減低感染風險；學校不應在另外半日進行學習或其他活動。

另外，局方建議首階段復課前，學校可因應校情，由9月16日起，讓小部分學生回校進行不多於半日的學習活動，以全校學生六分之一為限，例如全校24班，可安排4班回校上課。

更多復課安排，即睇【下一頁】

【新冠肺炎】浸大研發新冠病毒風險警示系統追蹤接觸者　新學年將在校園試行

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責任編輯：徐紹軒

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