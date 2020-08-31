【最萌豬肉佬】7個月大BB變身街市小鮮肉　貼地港媽安排兒子影搞鬼造型照

▲ 7個半月大BB化身豬肉界新星，造型神似，表情搞鬼。

嬰孩成長快，在爸媽心目中，BB樣子數天一小變，一星期隨時一大變。不少家長希望保留孩子最天真可愛的樣子，蔡太就是其中一位，她帶同7個半月大的兒子到影樓留下倩影，沒想到兒子搞鬼又獨特風格令人一看就失笑，搖身一變變成街市小鮮肉。

蔡太與丈夫為了紀錄兒子的成長日記，預約不同主題的影樓，讓7個半月大的兒子來個「模特兒初體驗」。她表示，影樓每個月均有6至7個主題供顧客選擇，每次攝影可選擇2至3個不同佈景拍攝，並會提供BB衫仔及道具。不過基於衛生理由，父母可以自備衣服，影出獨一無二的造型照。

▲ 7個月大的BB表情多多，笑起來融化不少人的心。（相片由受訪者提供）

職業無分貴賤豬肉佬也能賺錢

當時，蔡太被懷舊傳統又特別的豬肉檔佈景吸引，決定讓兒子角色扮演豬肉佬，

想BB試下不同造型，不一定要影專業人士，職業無分貴賤，周邊有人付出才有這樣的生活。

她笑說，孩子不一定要成為專業人士，「只要他開心健康就好，開豬肉檔都可以賺好多錢。」

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最可愛的豬肉佬

蔡太表示，愛笑的兒子平常表情多多，相片中得意忘形、似模似樣的「豬肉佬」，逗得在旁邊看著的公公婆婆也笑逐顏開。兒子拿起道具菜刀手起刀落、耳朵旁邊插著一根香煙的搞鬼造型照，頓時成為「最可愛的豬肉佬」、真正的「街市小鮮肉」。另外，蔡太將相片上載網絡開心分享，搞鬼地為相片配上鬼馬圖片說明，「一係俾錢一係走，咪阻我開門做生意」、「靚太！揀多份平5蚊比你啦」，為照片增添不少幽默感。

兒子最愛豬肉檔

除了豬肉檔外，蔡太還選擇了溫泉及美女與野獸場景，不過兒子最喜歡豬肉檔場景，

嬰兒在這個時慢慢喜歡觸摸不同質感的物件，聆聽不一樣的聲音，豬肉檔場景提供很多不同道具，他很喜歡。

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可愛BB成為家中的小天使

蔡太與丈夫日常工作忙碌，感恩婆婆幫助照顧兒子，她形容︰

兒子的來臨就像小天使到來，自從兒子來了我們很多話題都圍繞著BB。

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記者：梁節儀