【全民檢測】郭家麒形容僅40多萬人參與計劃頗失敗　鄭泳舜則稱反應不錯惟政府解說仍不足

▲ （經濟日報資料圖片）

全民檢測明日展開，港府指截至今早有48萬人登記。民建聯立法會議員鄭泳舜指社會對計劃反應不錯，惟市民對採樣方法有誤解，政府解說仍有不足；公民黨立法會議員郭家麒則稱，計劃缺乏禁足等做法，作用會不大，但提醒即使檢測結果呈陰性亦要小心，不要當自己安全，仍需做預防感染的措施。

公民黨立法會議員郭家麒接受港台《千禧年代》訪問時表示，全民檢測計劃缺乏禁足等做法，作用會不大，直言至今只有40多萬人預約登記是頗失敗，相信會與最初目的差很遠，認為必須於禁止市民走動以及封關等條件下，全民檢測才較有意義。

他稱，政府可再收緊豁免人士檢測及檢疫安排，安排獲豁免人士多接受測試，相信相關人士亦不會介意，以保護家人、朋友或同事；又提醒市民，如病毒測試結果呈陰性亦要小心，不要當自己安全，不再做預防感染的措施。

民建聯立法會議員鄭泳舜則稱，近日不少市民到街站登記或查詢，認為社會對計劃的反應不錯，但仍有市民對採樣方法有誤解，政府解說仍有不足；又對部分醫護組織表明杯葛感失望，認為沒有措施可百分百處理疫情問題，做檢測總比不做好，有助找出隱形患者，切斷社區傳播鏈。

另外，工聯會九龍東總幹事鄧家彪亦提到，部分檢測場地全部時段已額滿，彪建議延長檢測中心開放時間較為合適，例如延至晚上十時，令更多人可以接受檢測。民協深水埗區議員江貴生則稱，區內兩間檢測中心位置接近，當中保安道體育館鄰近街市，人流相當多，體育館是室內場地，依靠中央空調系統，擔心病毒會透過系統散播，認為選址有問題。

對於有公司要求員工交回檢測結果作人事存檔，本身是勞顧會勞方委員的鄧家彪認為，服務業人員確有相關需要，惟未知有否違反歧視條例，剝削工作機會，可能要交由平機會及私隱專員處理，呼籲僱主避免令僱傭關係惡化。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡