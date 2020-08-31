塔門漁民空置山墳被指霸佔官地需移除　漁民盼政府酌情處理

▲ 塔門漁民杜五有斥政府未有妥善處理當地人的殯葬事宜。（陳梓蔚攝）

香港不少小島如塔門均設有漁村，而這些漁民的殯葬百年來約定俗成，較少為人留意或過問。而在塔門土生土長的漁民通常將山墳或金塔墓，建於小島南端的漁民新村荒山上。據當地漁民透露，政府自2016年才開始介入規劃，嘗試劃定法定殯葬區。

然而當地百年來的殯葬鮮有規管，加上政府無用明顯的標誌圍起殯葬範圍，有漁民近年建墳後才被告知觸犯「霸佔官地」的罪名，現時除需遷拆空置的山墳外，更需向政府支付數十萬遷拆費用。涉事漁民杜五有就希望政府酌情處理，給予時間處理。

杜五有稱，自己在2016年6月向政府申請為先人建墳，當時政府官員向他提供規劃圖則，讓他在殯葬區內選定特定位置建墳。然而，他稱有關位置位於荒山野嶺，樹木密佈的情況下，根本難以辨認會否「過界」，興建山墳後數年，才被告知已「霸佔官地」，

我點知啫，佢又無劃好界，唔通我請個測量師先起墳啊？邊有錢？

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現時杜五有在有關位置建了4座家族金塔墓，其中2座已放置十數名先人的骨灰，另外兩座則正空置，留待未來使用。而現時地政總署已向杜五有發信通知，將清拆2座空置的金塔墓，並向其收取數十萬清拆費用。至於另兩座正在使用的金塔墓則暫不用遷移。

根據杜五有與大埔民政總處的信件，民政總處表示杜五有在2016年6月申請在指定區域安葬先人，但處方在2017年4月巡查後，卻發現山墳建於規劃範圍外。處方又表示，已在2019年12月向杜五有發出「非法佔用官地」的警告，惟至今年7月29日仍未收到回覆，就此保留採取適當行動的權力。

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記者：陳梓蔚