【減肥大作戰】男星「低升糖飲食」3個月內勁減35磅　醫生：白飯放冷食亦可減肥

▲ 被視為澱粉質主要來源的米飯，原來只要經過一個簡單步驟，就亦可達到低升糖飲食的效果。

「低升糖飲食法」近期成為不少人士使用的減肥方法，台灣男星張克帆早前更在進食量沒改變的情況下，成功以此方法在3個月內減去35磅。不過，被視為澱粉質主要來源的米飯，原來只要經過一個簡單步驟，就亦可達到低升糖飲食的效果。

白飯放冷增抗性澱粉

據台灣減肥專科醫生邱正宏日前在電視節目《健康2.0》介紹，任何食物都有一個升糖指數，而「低升糖飲食」就是將所有高升糖食物換成低升糖食物，例如把白米飯換成糙米飯、一般麵條換成蕎麥麵等。

邱正宏醫生指出，「低升糖飲食」可以讓血糖不會快速上升，且血糖的波動會較少，這樣的結果一來是比較不容易餓，增飽肚感，再來就是不容易形成體脂肪。

不過，一般上班族出外用膳時比較難以糙米飯取代白米飯。因此邱正宏醫生建議，其實把白飯放冷再吃也可收「低升糖」之效。因為米飯在熱騰騰的狀態時容易被吸收、分解和消化，但一經放冷，米飯內的抗性澱粉比例就會升高，令人體可以的熱量下降，達到「低升糖飲食」效果。

抗性澱粉熱量較一般澱粉少

據資料顯示，抗性澱粉不會受到小腸的澱粉分解酵素作用，進入大腸之後，則會被腸道菌叢發酵，轉變為短鏈脂肪酸，功能類似膳食纖維，有助於控制熱量、增加飽足感。抗性澱粉較不容易被人體消化吸收，一般澱粉的熱量是每公克有4千卡，抗性澱粉的熱量則是平均每公克約2.8千卡。

不過，台灣的三軍總醫院營養師歐蘊寧指出，不建議一直吃冷飯來減肥，因為冷飯屬於寒涼性的食物，在胃裡會產生更多的胃酸，影響腸胃的蠕動，長時間的食用有機會引起「慢性胃炎」，加上胃酸太多，胃部就會出現隱隱的疼痛感。

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責任編輯:羅嘉欣