  • 30°C
香港時間 : 2020831日 (週一) 16:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【復課安排】教育局宣布9月23日起分階段復課　一文睇清各級安排

教育 15:31 2020/08/31

分享：

熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

教育局宣布9月23日起分階段復課

新學年開始，受疫情影響暫時採用網上課堂。教育局局長楊潤雄今日（31日）宣布，中小學及幼稚園分兩階段恢復面授課堂，首階段由9月23日（星期三）起，中一、中五至中六、小一、小五至小六及幼稚園高班可恢復面授課堂；而第二階段為9月29日起，中二至四、小二至四及幼稚園幼兒和低班恢復面授課堂。 

楊潤雄表示，現時疫情趨於緩和，已具備基本條件，因此在9月下旬可逐步恢復面授課堂，恢復面授課堂會以半日形式進行，以避免午膳脫下口罩，學校不應進行全日學習或活動。雖然會分為兩階段恢復面授課堂，但自9月16日起，學校可以讓安排少部分學生回校上課，進行不多於半日的面授課程，人數上限不超過全校1/6的學生。

被問及半日制上課會否影響學生的學習進度，楊潤雄表示，學校可以利用網上教學完成餘下的半日課堂，相信分別只在於學生中午可以回家用膳，何時會恢復全日面授要視乎疫情的發展。

至於小學呈分試的安排，學校可延至明年1月15日前，至少呈交一次小五呈分試的分數。幼兒園N班的復課安排，則交由社會福利署再安排。

更多恢復面授課堂的詳情，即睇：【下一頁】

責任編輯：鄺嫻

呈分試 楊潤雄 教育局

最高瀏覽

【港姐2020】歷屆冠軍黃嘉雯陳曉華序幕演出　麥明詩+馮盈盈+胡定欣鬥性感【多圖】
20:33 2020/08/30
【港姐2020】歷屆冠軍黃嘉雯陳曉華序幕演出　麥明詩+馮盈盈+胡定欣鬥性感【多圖】
【港姐2020】香港蘇格蘭混血兒謝嘉怡奪冠　撼低大熱郭柏妍陳楨怡贏后冠
23:11 2020/08/30
【港姐2020】香港蘇格蘭混血兒謝嘉怡奪冠　撼低大熱郭柏妍陳楨怡贏后冠
【港姐2020】直擊香港小姐謝嘉怡奪冠軍　大熱陳楨怡+郭柏妍分奪亞軍季軍【不斷更新】
20:36 2020/08/30
【港姐2020】直擊香港小姐謝嘉怡奪冠軍　大熱陳楨怡+郭柏妍分奪亞軍季軍【不斷更新】