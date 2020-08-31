【復課安排】教育局宣布9月23日起分階段復課　一文睇清各級安排

▲ 教育局宣布9月23日起分階段復課

新學年開始，受疫情影響暫時採用網上課堂。教育局局長楊潤雄今日（31日）宣布，中小學及幼稚園分兩階段恢復面授課堂，首階段由9月23日（星期三）起，中一、中五至中六、小一、小五至小六及幼稚園高班可恢復面授課堂；而第二階段為9月29日起，中二至四、小二至四及幼稚園幼兒和低班恢復面授課堂。

楊潤雄表示，現時疫情趨於緩和，已具備基本條件，因此在9月下旬可逐步恢復面授課堂，恢復面授課堂會以半日形式進行，以避免午膳脫下口罩，學校不應進行全日學習或活動。雖然會分為兩階段恢復面授課堂，但自9月16日起，學校可以讓安排少部分學生回校上課，進行不多於半日的面授課程，人數上限不超過全校1/6的學生。

被問及半日制上課會否影響學生的學習進度，楊潤雄表示，學校可以利用網上教學完成餘下的半日課堂，相信分別只在於學生中午可以回家用膳，何時會恢復全日面授要視乎疫情的發展。

至於小學呈分試的安排，學校可延至明年1月15日前，至少呈交一次小五呈分試的分數。幼兒園N班的復課安排，則交由社會福利署再安排。

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責任編輯：鄺嫻