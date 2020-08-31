【復課安排】全民檢測完成後會為學校全面清潔　鼓勵教職員家長學生參與

▲ 教育局局長楊潤雄今(31日)下午3時，在政府總部演講廳公布復課安排。(林宇翔攝)

教育局局長楊潤雄今(31日)下午3時，在政府總部演講廳公布復課安排。楊潤雄表示，疫情逐漸緩和，9月23日起可分階段恢復返校面授課程，將分兩階進行，中一、中五及中六；小一、小五及小六，以及幼稚園K3學生亦可返校面授課堂。而餘下年級可於9月29日陸續返回學校上課。

至於跨境學生的安排，他指，現時正與內地商討有關決定，仍需視乎港深兩地防疫政策，首先放寬中四至中六高中學生回港上課；楊潤雄又鼓勵教職員參與全民檢測計劃，「為復課締造更佳及有利條件」，又指學校可以為想做檢測的教職員作「特別安排」，容讓他們在不影響學校運作下在上班時間做檢測；他指因應日後仍有機會因疫情變化，已邀請學校為新常態做準備，隨時調整、彈性教學。

有不少學校被徵作全民檢測的採樣中心，楊潤雄表示，當局已以預約安排來減低人群聚集的風險，而計劃完成後會為學校全面清潔。至於小五呈分試，學校仍有時間安排今年已升讀小六的學生考試，可於10月20日前可遞交呈分試分數；而恢復面授課堂的安排，不影響上述呈分試的安排。

被問到現時仍有數宗不明源頭的個案，是否合適時間恢復面授，他表示，過去數日確診數字有下降趨勢，疫情變化仍難掌握，取決於社會上每位市民的衞生意識及行為，不能保證疫情不會反彈，但暫時有信心可在9月下旬恢復面授，不排除會再因突發情況而再調整，相信家長會明白政府的調整。

問及有指引指學校只可上課每節25分鐘，以及同一時間網課會否做成網絡大擠塞，楊潤雄表示，學校可適當處理，雖然編排了25分鐘網課，但可考慮在25分鐘時設立休息時間，或線下活動。他指，網絡很難預料，某段時間若有困難，可彈性處理。

被問到若復課後，有學校出現學生確診會如何處理，楊潤雄表示，若有校內感染，教育局會與衛生防護中心溝通，通常會停課數天清潔；未來亦會盡量與衛生防護中心商討處理方法，並在指引中公布，包括如何處理教師、家長或學生是密切接觸者的處理及安排。

他強調，全民檢測是自願性質，教育局不會要求學校提供全民檢測計劃教師參與數量，但學校有權問老師有否參與。他又指，短期內難安排到個別學校檢測，現階段不贊成回校聚集，長遠會與學校商討。

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記者：洪芷晴