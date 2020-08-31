【開腔回應】張栢芝腹部隆起盛傳懷第4胎　首開腔回應傳聞談未來會否生育

▲ 腹部隆起盛傳懷上第四胎，張栢芝拍片澄清：「真係夠喇！」

育有三子的張栢芝一向是好媽媽，母愛爆棚。日前，她上戴一段工作花絮片，影片中見張栢芝腹部明顯隆起而傳出她懷上第4胎。今日帶著幼子出門購物的栢芝遇上記者們的追訪，於是她決定拍片放到instagram上，就懷孕一事作出澄清：「真係夠喇！」

現年40歲的張栢芝與前夫謝霆鋒育有13歲的兒子謝振軒（Lucas）與10歲的謝振南（Quintus），於2018年11月秘密誕下第三子張禮承（Marcus），至今其生父身份一直未有公開。

【張栢芝疑有喜】栢芝腹部凸起孕味濃 傳懷第4胎：可以生個女兒似自己就正

▲ 日前栢芝分享的影片中明顯見到腹部隆起。（instagram圖片）

【明星沽樓】張栢芝劈價三成以1.4億出售中半山特色戶 賬面賺1,200萬離場

張栢芝充滿母愛

多次表示喜歡小孩，又曾揚言想要多生一個女兒的張栢芝，日前在instagram分享一段工作花絮時，影片中見她的腹部明顯隆起，體型亦變得圓潤，立即傳出懷上第4胎的傳聞。

家住大埔的栢芝今日帶同幼子Marcus出門購物，剛好在超級市場遇到傳媒的追訪，當時因為要照顧兒子，又拎著大袋戰利品，未有回應記者的詢問，她登上座駕後決定自拍影片作公開回應，在影片下方栢芝留言：「又要戴口罩天氣又熱又要抱住個肥仔又唔敢落口就飲水喘氣串到我暈喇！」。

▲ 栢芝登上座駕後立即拍片回應。（instagram圖片）

柏芝拍片回應

柏芝於接近5分鐘長的影片在其座駕內拍攝，她解釋今日出門是為了帶Marcus買玩具，兼為Lucas和Quintus買食物，未料到在商場內遇到數名記者追訪。

她指現場記者表現禮貌，但因怕幼子被攝影機和相機嚇倒，自己又拿著大袋日用品，有感自己非常狼狽，故未能在現場逐一回應傳媒的提問。

【推翻流言】張栢芝幼子正面首度曝光 可愛圓潤推翻「混血兒」之說

▲ 對於第四胎之說，栢芝直言：「夠喇！」（instagram圖片）

柏芝「封肚」不再生

提到懷有第4胎的傳聞，栢芝在影片中謂：「其實都唔使答，『傳』即係唔係真啦。現場全部都有攝影機，一影其實都知，基本上如果我有咗係無可能揹住咁大個腰帶、抱住咁重嘅仔。」

她表示由於剛才太狼狽未能回應，於是拍片放到instagram統一回覆指現在沒懷孕，同時透露對未來的生育計劃稱：「將來亦唔會有，因為真係夠喇！唔生喇！」即是表明「封肚」。

【星二代】報道指栢芝長子對謝霆鋒有微言 Lucas埋怨父親：他配不上我媽咪

▲ 事後栢芝再於限時動態發言。（instagram圖片）

她又解釋本來Marcus戴著口罩，但在超市內他多手拔走並掉到地上，唯有把髒了的口罩扔掉，又指若果報導刊出後再有需要回應的事，她會再於網上回覆。在片末她帶笑地謂：「肯定無BB架喇，其實（我）都幾fit架個身形。」

其後栢芝又再上載多段限時動態，再度回應指自己無可能懷孕4個多月，並希望傳媒信守承諾，報導出街時能夠遮蓋兒子的容貌。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2