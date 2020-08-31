【體質大不同】中醫解構陽虛體質表徵　如何通過飲食調養身體

▲ 中醫教何通過飲食調養身體。

陽虛質簡單來講，陽虛體質的特點可以用一個字概括：凍。大家在生活當中或者工作場合有時需要握手，偶爾你會發現對方伸出來的手凍冰冰，那就是陽虛體質的表現之一︰陽虛體質的人不單單是冬天手凍，一年四季雙手都凍。

夏天大家喜歡開冷氣，陽虛體質的人就偏偏不喜歡，如果開了冷氣，他就要加衣服，甚至加幾件衣服，往往你覺得涼爽他覺得凍。為甚麼會這樣呢？

中醫認為，陽氣是人體所有生命活動的驅動力，是溫煦人體的能量來源，陽氣充足，人就精神煥發，神采奕奕，開朗大方，精力充沛，好像有用不完的力量，給人的感覺也是「好陽光」。陽氣使得身體內的各個臟腑運作正常，其結果就是氣血充足，人很精神。

陽虛體質因為陽氣不足，導致身體變得不夠溫暖不夠陽光，精神不振，意志消沉，生命活動因為驅動力不夠而變得緩慢、低下，平時經常覺得疲倦，更可能會出現腹瀉、痛經、月經延遲、陽痿、不孕不育、水腫、肥胖、筋骨關節僵硬疼痛、怕凍等等表現。

陽虛體質的人如何通過飲食調養？

陽虛體質的人應當多吃具有補陽作用的食物，包括︰

肉類：羊肉、鹿肉、雞肉

水產類：蝦、黃鱔、海參、淡菜等

蔬菜類：生薑、辣椒、韭菜、南瓜、山藥、胡蘿蔔等

水果堅果：荔枝、龍眼、榴蓮、櫻桃、板栗、大棗、核桃、腰果、松子

另外，陽虛體質的人要避開一些寒涼性質的食物，如冰凍的飲料，雖說香港的天氣炎熱，冰凍飲品很爽口，可是它們卻是陽氣的殺手，再如柚子、香蕉、火龍果、馬蹄、雪梨、柿子、苦瓜、綠豆、綠茶、田螺、蟹等都是寒涼性質的食物。

如果要吃，最好搭配一些溫熱性質的食物，如生薑、酒等以減少寒涼性質的食物對於陽氣的損傷。比如吃蟹的時候，因為蟹肉性寒，可以配一些陳醋加上生薑絲，因為醋和生薑都屬溫性，如果再飲一壺溫黃酒，那就是絕配了。

陽虛體質人士忌食寒涼性質的食物：柚子、香蕉、火龍果、馬蹄、雪梨、柿子、苦瓜、綠豆、綠茶、田螺、蟹

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

作者：香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣