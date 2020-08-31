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【愈住愈好】吳若希屋邨出身變闊太住元朗豪宅　Jinny陀B嫌2千呎單位太逼搬屋

娛樂 16:57 2020/08/31

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

吳若希入行前住屋邨。

28歲吳若希（Jinny）與商人何兆鴻Alex在2017年結婚，同年誕下女兒Giselle。早前宣布懷上第二胎的吳若希，日前吳若希向傳媒透露，因感現在租住的2千呎複式單位「不夠住」而計劃搬屋，Jinny跟丈夫之前居住的元朗豪宅單位，有指現時業主在巿場上以2千萬左右放售。

吳若希懷第二胎。（取自吳若希IG）

【開心速遞】富豪千金龍作蜜罕有回歸《愛回家》　闊太何艷娟雖失婚仍坐擁兩層豪宅

婚後升呢住豪宅

16歲與朋友唱K被星探發掘的Jinny，秘密訓練過唱歌兩年後出道。屋邨出身的Jinny2017年與Alex結婚，租住元朗爾巒頂層複式2,000呎豪宅，與蔡少芬做鄰居。

在Jinny的社交媒體可見，大廳的落地玻璃窗坐擁元朗巿區景，受到疫情的影響，今年Jinny與女兒的首個「下水禮」也是在自家天台泳池。

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現時Jinny已搬離該單位，Jinny回覆傳媒時因兒子即將到來，原住的地方變得太逼不夠住，加上考慮女兒上學，決定搬出巿區。

【豪宅曝光】張智霖逾廿萬月租淺水灣2千呎豪宅 Chilam透露從不置業之謎【多圖】

「好」字夠晒數

陀仔Jinny認為湊夠「好」字便已經夠晒數，因為「娛圈多仔公」Bob在Jinny IG留言：「就嚟追到我㗎嘞」，Jinny卻留言回應：「準備安排何生下年做結紮手術。」

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Jinny曾在TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》爆料，上一胎女兒出生時姑娘著他不要睡，但Alex卻繼續睡，令Jinny非常深刻，所以期待今胎Alex會否「睡到豬一樣」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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