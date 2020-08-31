  • 30°C
香港時間 : 2020831日 (週一) 16:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全民檢測】普及社區檢測計劃截至今日下午2時　逾52萬人已透過網上預約

社會 15:54 2020/08/31

分享：

熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

政府明日（9月1日）開展普及社區檢測計劃，在141個社區檢測中心為市民提供一次免費檢測服務。截至今日（31日）下午2時，逾526,000人已透過網上預約。

政務司司長張建宗今日（31日）與公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始，視察在大會堂設立的社區檢測中心，了解中心已作好的一切準備。

政府指，現時已有超過6,000位醫療人員報名參與檢測計劃，亦有來自75個政策局和部門大約4,000位政府人員在各區的社區檢測中心當值，負責行政支援和中心管理工作。

張建宗指，有人刻意散播嚇人及失實信息，意圖抹黑檢測計劃及誤導公眾，污衊內地援港抗疫舉措，甚至煽動市民『杯葛』計劃，減低市民的參與意欲，這種行徑罔顧廣大市民的健康及辜負一眾努力抗疫的前線人員的付出，社會應予以譴責。

他呼籲市民踴躍參與普及社區檢測計劃，愈多人參與計劃，愈有機會找出社區內的隱性患者接受隔離治療，從而切斷傳播鏈，以控制第三波疫情，令社會逐步恢復社交及經濟活動，讓市民可以回復較為正常的生活。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙

相關文章

【全民檢測】採樣前勿飲食、勿用漱口水、勿洗鼻　一文看清6大重點須知
今日 14:20
【全民檢測】採樣前勿飲食、勿用漱口水、勿洗鼻　一文看清6大重點須知
【全民檢測】政府公布9月1日推行須網上預約　採用鼻腔及咽喉拭子樣本
15:45 2020/08/21
【全民檢測】政府公布9月1日推行須網上預約　採用鼻腔及咽喉拭子樣本
【全民檢測】普及社區檢測今日起網上預約　一文看清141檢測點及採樣方式
10:15 2020/08/29
【全民檢測】普及社區檢測今日起網上預約　一文看清141檢測點及採樣方式
【全民檢測】實測預約過程約2分鐘完成　檢測中心設施曝光採樣站設間隔
10:46 2020/08/29
【全民檢測】實測預約過程約2分鐘完成　檢測中心設施曝光採樣站設間隔
【全民檢測】3宗檢測預約出現「被登記」情況　薛永恒：若屬惡意當局會執法
12:38 2020/08/30
【全民檢測】3宗檢測預約出現「被登記」情況　薛永恒：若屬惡意當局會執法
新冠肺炎疫情 張建宗 經濟 治療 聶德權 陳肇始 食物及衞生局 公務員事務局 政務司

最高瀏覽

【港姐2020】歷屆冠軍黃嘉雯陳曉華序幕演出　麥明詩+馮盈盈+胡定欣鬥性感【多圖】
20:33 2020/08/30
【港姐2020】歷屆冠軍黃嘉雯陳曉華序幕演出　麥明詩+馮盈盈+胡定欣鬥性感【多圖】
【港姐2020】香港蘇格蘭混血兒謝嘉怡奪冠　撼低大熱郭柏妍陳楨怡贏后冠
23:11 2020/08/30
【港姐2020】香港蘇格蘭混血兒謝嘉怡奪冠　撼低大熱郭柏妍陳楨怡贏后冠
【港姐2020】直擊香港小姐謝嘉怡奪冠軍　大熱陳楨怡+郭柏妍分奪亞軍季軍【不斷更新】
20:36 2020/08/30
【港姐2020】直擊香港小姐謝嘉怡奪冠軍　大熱陳楨怡+郭柏妍分奪亞軍季軍【不斷更新】