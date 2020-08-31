【全民檢測】普及社區檢測計劃截至今日下午2時　逾52萬人已透過網上預約

政府明日（9月1日）開展普及社區檢測計劃，在141個社區檢測中心為市民提供一次免費檢測服務。截至今日（31日）下午2時，逾526,000人已透過網上預約。

政務司司長張建宗今日（31日）與公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始，視察在大會堂設立的社區檢測中心，了解中心已作好的一切準備。

政府指，現時已有超過6,000位醫療人員報名參與檢測計劃，亦有來自75個政策局和部門大約4,000位政府人員在各區的社區檢測中心當值，負責行政支援和中心管理工作。

張建宗指，有人刻意散播嚇人及失實信息，意圖抹黑檢測計劃及誤導公眾，污衊內地援港抗疫舉措，甚至煽動市民『杯葛』計劃，減低市民的參與意欲，這種行徑罔顧廣大市民的健康及辜負一眾努力抗疫的前線人員的付出，社會應予以譴責。

他呼籲市民踴躍參與普及社區檢測計劃，愈多人參與計劃，愈有機會找出社區內的隱性患者接受隔離治療，從而切斷傳播鏈，以控制第三波疫情，令社會逐步恢復社交及經濟活動，讓市民可以回復較為正常的生活。

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責任編輯：陳子謙