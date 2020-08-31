陳淑莊疑於街頭遭強吻 無業漢被裁定非禮罪脫

▲ 陳淑莊早前疑於街頭遭強吻，涉案無業漢今於東區裁判法院被裁定罪非禮罪名不成立。(資料圖片)

立法會議員陳淑莊去年8月疑在街頭遭強吻，涉案無業漢早前否認1項非禮罪受審，今（31日）於東區裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官指陳淑莊證供與其聲稱目擊事件的同事證供存關鍵性矛盾及分歧，陳淑莊的同事指被告走到陳面前踮起腳吻她，但陳則供稱從未留意到被告。

報稱無業的被告樊家豪（39歲）被控於2019年8月23日，在筲箕灣道388至341號地下某便利店外非禮陳淑莊。

被告早前否認控罪受審，事主陳淑莊於審訊期間供稱，她與同事等候過馬路期間，感覺右嘴唇上方被觸碰，手臂被撞一下，才發現被告在身旁，便扯著被告上衣以防他逃脱，被告跪地哀求「對唔住呀，你原諒我啦」。陳淑莊的議員助理梁靜友供稱，他當日看見被告突然出現在陳的右邊，並走到陳面前，踮起腳吻陳的嘴角。

被告自辯時稱，當晚「香港之路」活動中有手機所發出的電筒燈光照到他的雙眼，他無意中才撞到陳；陳事後大叫非禮及堅持報警，他感到驚慌下才下跪道歉。

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記者：林欣樂