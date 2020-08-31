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【新冠肺炎】本港今日新增9宗確診個案　過去一周以來再回落至單位數

社會 16:31 2020/08/31

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

衞生防護中心公布今日（31日）新增9宗確診個案。

本港疫情似有緩和，衞生防護中心公布今日（31日）新增9宗確診個案，其中2宗屬輸入個案，其餘7宗為本地個案。在本地個案中，5宗與其他個案有關，另外2宗屬沒有源頭個案，包括一名懷孕39周孕婦。

本港再多7宗本地感染個案，包括葵涌匡智梨木樹宿舍多一名院友確診，至今共有6名照顧員、社工，及12名院友確診，詳情即看：【下一頁】

今日亦有10宗內初步確診個案，包括博愛醫院一名64歲男病人，詳情即看：【下一頁】

隨著新冠肺炎疫情趨緩，教育局局長楊潤雄今日（31日）宣布，中小學及幼稚園將於9月23日起分階段復課。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

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記者：陳子謙

新冠肺炎疫情 衞生防護中心 懷孕 疫情

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