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【港姐身價】今屆缺贊助金鑽后冠或成絕版　麥明詩+馮盈盈+李珊珊后冠值幾錢

娛樂 16:43 2020/08/31

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

香港小姐后冠今年未有贊助商。

TVB年度大騷《香港小姐競選》昨晚順利完成年度大事，由大熱謝嘉怡奪得冠軍，展開一年的港姐生涯。今年港姐小插曲，是過去價值不菲的后冠，多年來的贊助商今年從缺，以往百萬金鑽身價或不再，今屆港姐更隨時只得道具后冠。

港姐過去16年都由六福珠寶贊助后冠，令港姐的冠軍后冠有一定身價，不過今年卻鮮有不作贊助。

黃嘉雯戴著去年的金鑽后冠。（東星圖片）

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去年冠軍黃嘉雯昨日頭戴金鑽后冠為港姐決賽任嘉賓時，被問到今年后冠未有贊助商，她也笑言自己的后冠是絕版，對於今屆港姐的后冠沒有贊助，她說︰「只是象徵，后冠不在於價錢，在於背後的意義。」

事實上，過去香港小姐冠、亞、季軍得主會獲大會頒后冠，佳麗可以將后冠作為私人珍藏之用。

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港姐后冠值幾錢

六福珠寶由97年開始贊助港姐后冠，根據贊助商六福珠寶的介紹，以15年港姐冠軍麥明詩的后冠為例，后冠以人手打造，並用超過30卡逾880顆優質美鑽鑲嵌而成，后冠的主石位可化為一枚鑽石吊墜，方便出席不同場合配戴，價值據知高達428萬。

而之後16年一屆冠軍馮盈盈，其后冠價值亦跟麥明詩的相若。

另外，96年的冠軍李珊珊於2016年以后冠作慈善拍賣，有消息指李珊珊當年的后冠價值138萬港元。

其後，另一楊婉儀為首屆獲得真鑽石后冠的冠軍，有指楊婉儀的后冠價值亦約過百萬元。

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而95年港姐冠軍楊婉儀一年，於2年前曾有指因她跟丈夫與生意拍檔涉入多宗錢債官司，楊婉儀傳以港姐后冠作貸款抵押。

至於在80年代，因港姐后冠未流行有贊助商，85年港姐謝寧也曾講過，當時其后冠只是道具。不過后冠的價值當然不只在於物質本身，還代表榮譽、身分象徵以及回憶，因歷屆港姐在當選當晚外，任期內亦戴后冠出席活動。

相片來源：六福珠寶

此外，如2008年港姐亞軍陳倩揚曾戴上后冠拍攝婚紗照，2005年港姐冠軍葉翠翠也是戴后冠出嫁。2012年港姐冠軍張名雅，16年與圈外男友蔡錦豪在港結婚擺酒，她由簽字到晚宴同樣戴著后冠。

1998年香港小姐季軍吳忻熹（前名吳文忻），婚後淡出娛圈照顧愛女Scarlet。她曾在女兒囡生日拿出當年季軍后冠為囡囡加冕。

撰文 : TOPick柴犬出動

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