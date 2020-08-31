【潔癖媽媽】疫情前母防菌過度禁食茶點不准與同學玩　兒子反抵抗力弱每月入院2次

▲ 有媽媽長期對孩子高度防菌，不准兒子食學校茶點，也不能與同學接觸。

為人父母當然關心子女，可是過份保護反而造成小朋友的壓力。台灣一名營養師分享疫情前，有媽媽長期對孩子高度防菌，不但以健康為由，禁止兒子食學校茶點，也不准他與同學接觸，反而令他抵抗力弱，甚至平均每月住院2次。

近日播出的電視節目《醫師好辣》中，一眾嘉賓討論父母不懂放手，令小朋友感到有壓力的問題。營養師許瓊月表示媽媽在意孩子是好事，但過度在意卻變成壞事。她遇過一位媽媽非常在意小朋友的健康，孩子還小時，即使老爺奶奶來探訪孫兒，也要他們做足防菌措施，例如噴酒精消毒液。

過度保護孩子 壓力大需看精神科

這位媽媽帶孩子出街，也絕不讓別人摸孩子，即使是朋友也不准。當孩子上幼稚園時有茶點時間，她規定︰

別人在吃點心（茶點），他不能吃，因為她覺得點心（茶點）不健康，又有很多添加物。

▲ 營養師許瓊月表示，有媽媽以健康為由，禁止兒子食學校茶點。（影片截圖）

她還不准孩子跟其他同學有接觸，玩遊戲時他不能玩，只能在一邊看。可是如此保護孩子，反而令他抵抗力弱。許瓊月指︰

他國小（小學）時，只是簡單的扁桃腺發炎，幾乎每個月至少住院2次。

他每次都會因此持續發高燒，最嚴重曾一個月住院4次。醫生了解小朋友的狀況後，也嘗試勸媽媽，但她不接受醫生的意見。直至小朋友三年級，許瓊月目擊母子到醫院的精神科掛號。許瓊月認為媽媽對孩子的好意，反而令他悶悶不樂，造成心理上的壓力。

為功課問題爭吵 媽媽氣得服安眠藥

醫藥記者梁惠雯分享一個事例，有媽媽從不讓獨生女生病，連蚊蟲叮咬也不能接受。一次，女兒在學校發生意外以致骨折，媽媽隨即在醫院崩潰，感覺她的世界要塌下來。

▲ 醫藥記者梁惠雯分享，一位媽媽為功課問題與子爭吵 媽媽氣得服安眠藥。（影片截圖）

她又指，一對在職夫婦疼愛小二的獨生兒子，放工後會一起看兒子的功課。有一次媽媽教兒子數學半小時，他還是未能算好，媽媽因而抓狂，拍枱大罵︰

你怎麼那麼笨，這麼簡單教那麼久也不會。

之後兒子頂嘴「我就是笨，不然你代替我去上學」，母子爭吵，丈夫先請妻子回房，由他來處理。媽媽在房間愈想愈生氣，覺得自己對兒子這麼好，卻換來對方不好的態度，結果她服食了7粒安眠藥。幸好她被送到醫院救回一命，連醫生也驚訝她教功課教到食安眠藥。

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責任編輯︰駱秀玲