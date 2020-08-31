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通識書出版社有彈性是否談六四　楊潤雄：課本須清楚表達香港無三權分立

社會 15:45 2020/08/31

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

教育局局長楊潤雄。(林宇翔攝)

教育局局長楊潤雄今(31日)下午3時，在政府總部演講廳公布復課安排。其中有記者問到有指通識科的校本評核可能會被取消，楊潤雄稱有關安排是由考評局決定，相信他們會根據公平性、可信性及疫情進度等實際情況，從而考慮及諮詢來決議，亦希望當局能儘快公佈。

今年新出版的通識書有不少內容被刪減，楊潤雄表示，書本內容要配合科目宗旨和目的，須是「真實」及「全面」，不應針對內容有沒有存在過而評價內容刪減，因書本以前沒有專業諮詢，難以互相比較，「不能作為標準」；又指通識科老師可以教授很廣闊的内容，只著眼某一個議題沒有意義。

他舉例如六四事件的內容，「有些書有，有些書無」，不同出版社有彈性，當局沒有相關規定；談及三權分立內容同樣被刪時，他表示，香港沒有三權分立，不論1997前後的《基本法》都不是一個三權分立制度，必須在教科書中清晰反映。

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記者：洪芷晴

 

教育局 楊潤雄 疫情 新冠肺炎 六四事件

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