【新冠肺炎】博愛醫院64歲男病人初步確診　病情持續轉差目前危殆

▲ 庾慧玲指，一名64歲男病人昨午因氣偳和發燒到博愛醫院急症室求診，今晨初步確診，目前情況危殆。（梁偉榮攝）

醫管局總行政經理庾慧玲公布醫管局最新情況，她指一名64歲男病人昨午5時因為氣喘和發燒到博愛醫院急症室求診，當時血含氧量較低，需要接受高濃度氧氣協助呼吸，及後獲安排入住內科隔離病房，今晨初步確診。她說，男病人情況持續轉差，轉到瑪嘉烈深切治療部留醫，目前危殆。

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她又指，經追蹤後2名醫護人員包括一名病人服務助理和一名放射治療師，因沒有佩戴合適防護裝備，需接受隔離檢疫。她補充指，病人服務助理當時協助病人換衣服準備照X光，當時有戴外科口罩、眼罩和穿防護袍，但沒有更換N95呼吸器；放射治療師幫病人照X光時，只戴N95呼吸器，沒有其他裝備。

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庾慧玲指，截至今早9時，過去24小時沒有病人離世，惟剛剛聯合醫院一名83歲女病人離世，至今有89名病人離世。截至上午9時，過去24小時共有22名確診病人出院，至今共有4,341名確診和一名疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用667間負壓病房，使用率59.7%；合共1296張負壓病床，使用率46.1%。現時共有343名確診病人分別於18間公立醫院及社區治療設施留醫，其中26人情況危殆，29人情況嚴重，其餘288人情況穩定。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙