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【食用安全】廚房調味料防霉6大貼士　食安中心：避用木匙接觸調味料

食用安全 17:23 2020/08/31

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

食物安全中心（食安中心）近日就在facebook分享一些調味料的正確儲存及防霉貼士，避免調味料出現發霉後影響健康。

新冠肺炎疫情下，相信不少市民都有更多時間留在家中煮飯，調味料的使用次數亦因此增加。食物安全中心（食安中心）近日就在facebook分享一些調味料的正確儲存及防霉貼士，避免調味料出現發霉後影響健康。食安中心又提醒，由於調味料一般含有一定分量的脂肪、鈉及糖，因此市民烹調時儘量「輕手啲，唔好落太多」。

貼士一：

正確儲存。食安中心建議市民需按照生產商提供的指示儲存調味料，例如儲存在陰涼、乾爽及通風良好的地方。

貼士二：

存放時要遠離爐具等熱源或潮濕地方

貼士三：

切記在每次使用前，要留意產品註明的保質期。

貼士四：

防潮方面，食安中心建議市民需使用乾淨的匙羹或其他器具提取調味料。

貼士五：

每款調味料使用後，需確保盛載的容器被關實，及避免一次過購買大量調味料。

貼士六：

避免使用濕的器具或木匙羹接觸香料，防止調味料因此受潮或被微生物污染。

據食安中心資料顯示，由於調味料的原料或香料大多產自炎熱潮濕又多雨的熱帶地區，這些氣候條件有利霉菌生長，因此在香料中找到霉菌毒素並不出奇，當中赭曲霉毒素A在香料中較為常見。而赭曲霉毒素A最主要的不良影響是損害腎臟，而國際癌症研究機構已把赭曲霉毒素A列為第2B組物質，即或可能令人類患癌。

此外，消委會早前亦分享各種調味料的最佳儲存方法，詳情請看：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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