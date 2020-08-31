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涉於中環藏易燃液體   17歲男生判認罪判勞教中心

社會 16:35 2020/08/31

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17歲男生涉於中環藏有易燃液體，今於東區裁判法院被入勞教中心。(資料圖片)

去年11月有人號召全港三罷及堵路，17歲男生涉於中環置地廣場外攜有易燃液體、打火機及鐳射筆等，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉案男生早前認罪，還押至今（31日）於東區裁判法院被判入勞教中心。

涉案17歲姓王男生，早前承認1項在公眾地方管有攻擊性武器，控罪指他於2019年11月14日，在中環置地廣場外管有7罐白電油、2罐煤油、2個空的玻璃瓶、4個打火機及1支鐳射筆。

辯方今指，報告指被告精神上及身體上均適合入更生中心及勞教中心，但報告建議判被告入勞教中心。裁判官判刑時指，沒有其他理由不接納報告建議，終判被告入勞教中心。

案情指，案發當日有人在中環畢打街及雪廠街一帶堵路，警察到場驅散及清理路障，發現被告在現場，被告其後向警方方向走，看見警員則立即跑走，警員截停被告後，從背包搜出涉案物品及口罩等。經檢驗後，警方發現鐳射筆可在20米範圍內對眼睛造成傷害，而空玻璃瓶內有微量易燃液體。

記者：林欣樂

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