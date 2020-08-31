孫慧雪騷驕人身材拍廣告　一孩之母雪雪露纖腰：生完BB最瘦係依家

▲ 孫慧雪拍廣告騷好身材。

一孩之母的孫慧雪（雪雪），產後成功修身，早前更在個人社交平台分享如何減10磅而「瘦身不瘦胸」。

最近孫慧雪並為某果醋拍宣傳片，雪雪在片中大跳Shake Shake舞，帶動觀眾，邊shake邊飲邊修身，並騷小蠻腰。

雪雪近日亦在社交網站貼上一張輕露纖腰的照片，寫：「一個月瘦咗10磅」，更稱：「生完BB最瘦係依家」。