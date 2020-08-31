孫慧雪騷驕人身材拍廣告 一孩之母雪雪露纖腰：生完BB最瘦係依家 娛樂 16:48 2020/08/31 分享： 熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬 ▲ 孫慧雪拍廣告騷好身材。 一孩之母的孫慧雪（雪雪），產後成功修身，早前更在個人社交平台分享如何減10磅而「瘦身不瘦胸」。 最近孫慧雪並為某果醋拍宣傳片，雪雪在片中大跳Shake Shake舞，帶動觀眾，邊shake邊飲邊修身，並騷小蠻腰。 雪雪近日亦在社交網站貼上一張輕露纖腰的照片，寫：「一個月瘦咗10磅」，更稱：「生完BB最瘦係依家」。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【豐胸有法】孫慧雪月減10磅「瘦身不瘦胸」 修身成功親授3招豐胸秘訣 13:30 2020/08/09 【豐胸有法】孫慧雪月減10磅「瘦身不瘦胸」 修身成功親授3招豐胸秘訣 【明星扮靚】毛舜筠遊船河展勻稱身材 59歲毛姐靠飯後一個小習慣保身段 12:27 2020/08/28 【明星扮靚】毛舜筠遊船河展勻稱身材 59歲毛姐靠飯後一個小習慣保身段 【明星扮靚】39歲靚媽陳自瑤靠3大原則保童顏 Yoyo：活出自己想要的模樣【多圖】 11:40 2020/08/26 【明星扮靚】39歲靚媽陳自瑤靠3大原則保童顏 Yoyo：活出自己想要的模樣【多圖】 孫慧雪 家庭關係 育兒心得 Keep Fit 減肥