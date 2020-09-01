【健康專訪】室內明火打邊爐燒烤釋放更多有害物質　理工專家教10招減室內污染情況【內附小貼士】

▲ 李順誠不建議市民使用以點燃固體酒精作加熱食物的火鍋或燒烤套裝。（曾耀輝攝）

疫情之下不少人會選擇在室內打邊爐或燒烤，有研究報告指室內燒烤或打邊爐會釋放更多有害空氣物質，如一氧化碳、懸浮粒子2.5等，持續吸入或增加患癌風險。香港理工大學土木及環境工程學系副系主任李順誠講解室內煮食風險並作出有關建議。

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為了減少外出，不少人都會在疫情時在家煮飯。李順誠接受TOPick專訪時指出，明火高溫烹調食物時會產生大量污染物，如通風做得不好或會大量吸入污染物，增加患癌風險。他曾發表一項研究指，在室內燒烤肉類或打邊爐，會釋放更多有害空氣物質，如一氧化碳、懸浮粒子2.5等。其中室內燒烤肉類所產生的懸浮粒子2.5比室內打邊爐高出約10倍，可導致肺癌、血癌或影響精子健康等。若要減少吸入污染物，烹調方法及溫度為主要因素。

▲ （曾耀輝攝）

市面上有不少獨立的火鍋或燒烤自助工具等，讓市民在出不足戶下可以享用美食。李順誠卻不建議市民使用點燃固體酒精作加熱食物的火鍋或燒烤套裝，因高溫燃燒煮食時會釋出較多的有害物質，建議市民利用電磁爐加熱食物代替明火煮食，因電磁爐較易控制熱度，鍋內的食油或食物的油脂不會輕易超過煙點導致冒煙，繼而釋出大量有害物質於空氣中。

這些套裝始終是有火爐，（固體酒精）是很便宜的，但對空氣沔染或人體就不太好，我並不建議用。這些還是在室外露營等用會較好，室內就不好了。

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此外，食物在燃燒過程中所產生的有害物質會產生神經毒，會影響嬰兒幼童神經發展，或導致粗大動作發展遲緩；另懸浮粒子吸入肺部後會停留於此，如致癌物會在肺部慢慢長大，會增加患肺癌的風險。

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他特別提到，現時有不少家庭是開放式廚房，煮食時較易將油煙吹散至家中每個角落，對人體較有直接影響。李順誠建議於有關人士在煮食時打開窗戶及抽油煙機至煮食後30分鐘，以確保有害物質被完全吹散；在獨立式廚房煮食時應關門，打開窗戶及抽油煙機。

在開放式廚房煮食對整個空間的空氣影響更多，如抽氣抽得唔好，懸浮粒子有可能會依附在沙發、地氈等，因此市民要定期清潔。

李順誠又提醒市民，家居空氣污染不只來自煮食，在家中點燃香薰、燒香、吸煙等均會令到室內空氣污染物上升，他更建議市民經常清潔家具，亦可在家中擺放植物及空氣清新機，並定期更換隔層網。

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李順誠教授教10招減室內污染情況：

家中擺放植物

擺放空氣清新機

煮飯後不要立即關抽油煙機，要多開30分鐘抽走油煙

室內煮食時要開啟廁所抽氣扇及廚所抽油煙機，抽走廢氣

室內打邊爐或燒烤時要開門窗

利用電磁爐代替明火煮食

定期清潔家具

定期清洗及更換隔層網

在獨立式廚房煮食時應關門

勿點燃香薰、燒香、吸煙

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記者：郭詩詩